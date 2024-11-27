Kalpazan dizisi final mi yapıyor? Dizi hakkında karar verildi
Başrollerinde Timuçin Esen Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal ve Şükran Ovalı gibi iddialı isimlerin yer aldığı Kalpazan dizisi için final kararı alındı.
Her hafta Pazartesi günü Show ekranlarında O3 Medya imzası ile ekrana gelen Kalpazan dizisi büyük beklentilerle ekran macerasına başlamıştı.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kalpazan dizisi ekran macerasına son veriyor. Dün gece alınan final kararı bu sabah oyunculara ve ekibe iletildi.
Son dönemde reklam gelirlerinin çok düşmesi ve dizilerin artan maliyetleri kanalların hızlı final kararı almasında etkili oluyor. Pazartesi akşamı 6. bölümü ile ekranlara gelen Kalpazan dizisi, 8. bölümle birlikte final yapacak.
“Kalpazan” dizisinin güçlü kadrosunda; Timuçin Esen (Adem), Çağlar Ertuğrul (Kartal), Şükran Ovalı (Canan), Deniz Baysal (Ayşe), Sarp Akkaya (Tarık), Deniz Hamzaoğlu (Bulgary Bayram), İlker Kızmaz (Sinan), Çağla Naz Kargı (Naz), İlker Yağız Selçuk (Arda), Gurur Altınpınar (Mesut) ve Ali Seçkiner Alıcı (İrfan) ve Osman Alkaş (Orhan) gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyordu.