Karanlık Gece filminin konusu nedir? Oyuncuları kimler? Filmin künyesi
Berkay Ateş, Cem Yiğit Üzümoğlu ve Sibel Kekilli'nin başrollerini paylaştığı Özcan Alper imzalı "Karanlık Gece" Netflix'te izleyici ile buluştu. Peki, Karanlık Gece filminin konusu nedir? Oyuncuları kimler? Yakından bakalım...
Yönetmen koltuğunda Özcan Alper'in oturduğu "Karanlık Gece" 59. Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Film ve En İyi Senaryo ödüllerine layık görülmüştü. İlk filmi 'Sonbahar' dünya çapında 60'tan fazla film festivalinde gösterilen Özcan Alper’in senaryosunu Murat Uyurkulak’la birlikte yazdığı film, Netflix’te izleyicilerle buluştu. Gelin filmin detaylarına birlikte göz atalım...
KARANLIK GECE FİLMİNİN KONUSU
İshak (35), küçük bir dağ kasabasından çıkmış gezgin bir müzisyendir. Yedi yıl önce dahil olduğu bir linç olayı, ölmek üzere olan annesiyle vedalaşmak için kasabasına döndüğünde peşini bırakmaz. Çocukluk arkadaşları olan diğer beş fail ve onları destekleyen kasaba halkıyla yüzleşen İshak, üzerine çöken suçluluk duygusuyla mücadele eder. Aslında kasabadaki herkes üç maymunu oynamaktadır, çünkü herkesin eline kan bulaşmıştır.
KARANLIK GECE FİLMİ OYUNCULARI
- Berkay Ateş,
- Cem Yiğit Üzümoğlu,
- Pınar Deniz,
- Taner Birsel,
- Sibel Kekilli.
KARANLIK GECE FİLMİ KÜNYESİ
Yönetmen: Özcan Alper
Senaryo: Özcan Alper, Murat Uyurkulak
Görüntü Yönetmeni: Y. Roy İmer
Kurgu: Osman Bayraktaroğlu, Umut Sakallıoğlu
Sanat Yönetmeni: Elif Taşçıoğlu, Elif Öner
KARANLIK GECE FİLMİ YORUMLARI
Uğur Vardan/Hürriyet:
Yedi yıl önce gerçekleşmiş bir linç olayı ve bu vakanın ruhunda ve vicdanında açtığı yarayı bir türlü kapatamayan müzisyen İshak’ın acısıyla ve olayın failleriyle hesaplaşma süreci... Özcan Alper’in ‘Karanlık Gece’si kimi göndermeler eşliğinde son derece çarpıcı bir toplumsal tasvire soyunuyor.
Atilla Dorsay/T24
"Film görsel zenginliğiyle de dikkat çekiyor. O düğün sahnesi, obruğa iniş-çıkış bölümleri. Tüm o enfes biçimde çekilmiş gece sahneleri. Filmdeki Kuyucak tobruğu bize Sabahattin Ali'nin Kuyucaklı Yusuf'unu hatırlatıyor."
KARANLIK GECE FİLMİ FRAGMANI