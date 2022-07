Karavanda yaşamak nasıl bir deneyim? Karavanla 4 rota

Bir hayalimiz var. Gözlerimizin yollarda, kulağımızın kuş cıvıltılarında olduğu ve ruhumuza iyi gelecek bir hayal. Yüksek katlı modern şehirlerde, günün her saatinde trafikte ve dört duvar arasında geçen hayatlarımıza karşı duracak bir hayalimiz var. Fonda ise tanıdık bir ses, Mirkelam ve Kargo şöyle söylüyor: “Yollar, yollar beklediğim/Yollar, yollar içimden geçen/Yollar, terk ettiğim/Yollar, yollar asfalt kader.” Tıpkı şarkıda geçtiği gibi “Yine bindim araba, öyle hızlı gidiyorum ki” diyen ve bizim güvensiz hayallerimize tüm cesaretiyle kalkışmış iki arkadaşla tanışmanızı istiyoruz. (Bu makalenin ardından kamp ve karavan rotaları başlıklı yazımıza da bakabilirsiniz)

Röportaj: Baran ALIŞKAN

Merve Çavuşoğlu ve Öznur Güzelses, hayallerini kurdukları bir hayatı kendi imkanlarıyla yaratmayı başarmış isimler. ‘Friends Bus Life’ olarak da tanıyabileceğiniz ikili, ilk anından son anına emek verdikleri sıradan bir aracı, gerçek yaşam alanına dönüştürerek ilhamını yollarda arayanlara rehberlik ediyor. Bir karavandan ziyade kendilerine ait bir ev ortaya çıkardıkları da kesin. Aracın, yaşam alanına dönüşümü sırasında pek çok kişiden ve dostlarından da destek görmüşler. Hayallerinin peşine düştükleri bu uzun sürecin anahtarının ise ‘yaşamayı hissetme’ arzuları olduğu, notlarımız arasında yerini alıyor.

Merve Çavuşoğlu, fotoğraf çekmeyi sevdiğini fark ettiği günden bu yana fotoğraflar çekiyor; mutfaktaki yeteneklerini ise hazırladığı vegan atıştırmalıklarla taçlandırıyor. Öznur Güzelses ise iyi kahveyi herkesle buluşturmayı ilke edinmiş bir kahve eğitmeni. Onun için yaşamak, paylaşmak demek ve yeni şeyler denemekten, üretmekten ve keşfetmekten keyif alan bir ruha sahip.

Hikayeleri, Öznur Güzelses’in 1971 model Vosvos’uyla yaptıkları kamplarla başlıyor. Çıktıkları yollarda, hayallerinin ortak olduğunu fark ettikten sonra fikirleri gelişmiş ve bir karavan yapma düşüncesi ortaya çıkmış. Bu düşünce, beraberinde 1984 model klasik bir minibüsü de getirmiş ve işler ciddiye binmiş.

‘Her zaman yolda olma hissini o zaman anladık’ diyorlar, çünkü ilk işleri Karadeniz bölgesinde Batum’a kadar uzanan bir yolculuğa çıkmak olmuş. Üç yıl boyunca klasik karavanlarıyla gezmiş ve yeni yerler keşfetmiş Merve ve Öznur. Günlerden ve epey kilometreden sonra ise daha konforlu bir araca sahip olmak üzere hikayelerinde yeni bir sayfa açmışlar.

“Daha çok gezmek ve içimizdeki o sıkışmışlık hissinden kurtulmak, bizi bu yola çıkardı” sözleri, bu yeni sayfanın ilk cümlesi olmak için fazlasıyla uygun. Sıfırdan bir karavan yaratma motivasyonlarını merak ettiğimizdeyse, hazır tasarımların onları yansıtmadığı düşüncesinden yola çıkarak yeni evlerinin her şeyini kendilerinin yaptığını öğreniyoruz. Elbette küçük dokunuşlardan bahsetmiyorlar. Çünkü aksi takdirde zahmetsizce bir hazır bir karavan satın alabilirlerdi. Peki, o zaman böylesi samimi bir hikayeyi dinleyebilir miydik? Sanmıyoruz. Marangozluk işinden arabayı boyamasına kadar her noktada onların emeği var. Kolay bir süreç olmasa da kurdukları hayale karşı hissettikleri sorumluluk duygusuyla pes etmeyi hiç düşünmemişler.

EN ZOR AN: ARACIN DIŞ BOYASI...

Süreçteki en zor anın, aracın dış boyasını yaptıkları an olduğunu ve o an pes etmedikleri için bu maceradan vazgeçemeyeceklerini bildiklerini de tatlı bir tebessümle hatırlıyorlar. Şimdilerde yeni evleriyle yolları arşınlamaya başlayan Friends Bus Life, her an karşınıza çıkabilir. Onları görürseniz, leylak renkli karavanlarının kendi eserleri olduğunu sakın unutmayın. Ayrıca deneyimlerine Youtube’da paylaştıkları vlog’larla şahit olabilir ve kendi maceranız için ilham alabilirsiniz. Hem, ne demişler: “Tüm muhteşem hikayeler iki şekilde başlar; ya bir insan bir yolculuğa çıkar ya da şehre bir yabancı gelir.” Sizin yerinize yolculuğa çıkan ve şehre gelen yabancılarla tanışmanız için Merve Çavuşoğlu ve Öznur Güzelses, namıdiğer Friends Bus Life ile biraz konuştuk. Bunu, muhteşem hikayelerin bir ön sözü olarak da düşünebilirsiniz.

‘Yolda olmak’ fikri hakkında ne düşünüyorsunuz?

Yolda olmak veya yola çıkma hissi, uçsuz bucaksız bir enerji veriyor bize. Her gün yeni bir manzaraya uyandığını bilmek, bizi çok motive ediyor. Bu yüzden de ne kadar yol yapabilirsek, o kadar yenilendiğimizi düşünüyoruz.

Karavanda yaşamak, karavan ile yaşamak nasıl bir deneyim?

Sıkışmışlık hissi, bizi çok yoran bir his olduğu için; karavanda yaşamak ve her yerin evinizin olabildiğini bilmek çok keyifli hissettiriyor bize. Tüm yaşamınızı minimalize ediyor ve buna yönelik bir yaşam planı sağlıyoruz.

Karavan, hayatınızdaki yaşam pratiklerinizi nasıl değiştirdi?

Biz, her zaman az eşya ve az tüketim mantığıyla yaşıyorduk. Karavan hayatı bu yüzden bizi hiç zorlamadı. Sabah uyandığımızda yatak toplanır, temizlik yapılır ve kahvaltımızı hazırlarız. Gün içerisinde ise yapmamız gereken işlerimize ağırlık veriyoruz genellikle.

Yerleşik hayata yeniden dönme fikrine nasıl bakıyorsunuz? Karavan hayatıyla sizin dönüşümünüz nasıl gerçekleşti?

Yerleşik hayata bir daha dönebilir miyiz, emin değiliz. Belki çok ileri tarihlerde, şehirden uzakta bir köy yaşamı olabilir. Karavan hayatı bizi dönüştürdü ve değiştirdi. Daha az alışveriş yapıyor, gerekli olmayan hiçbir şeyi almıyoruz. Atıksız yaşam için çabalıyoruz ve karavanımızda da bunu anlatıyoruz. Mesela, kahve satışı yaptığımız dönemlerde ‘bardağınızı alıp gelin’ diye paylaşımlar yapıyorduk. Çünkü bu evren hepimizin. Geleceği düşünerek yaşamayı tercih ediyoruz ve karavan bizi bu yönde çok değiştirdi.

Friends Bus Life’tan ilham alan kişiler, mutlaka neyi bilmeli, neyi göz önünde bulundurmalı?

Karavan hayatını yaşamak isteyenler, ilk başta belki de birkaç günlüğüne deneyimlemek için bir araç kiralayabilirler. Çünkü var olan yaşamdan biraz farklı bir süreç. Şöyle ki ilk olarak klasik ev mantığından sıyrılmalı, hayatı daha sakin ve acelesiz yaşamayı öğrenmemiz gerektiğine inanıyoruz. Karavan hayatının da bunu ifade ettiğini düşünüyoruz. Yol hep zor; her anlamda ve her hayatta. Aniden aracınız bozulabilir veya parasız kalabilirsiniz. Bunları nasıl çözümleyebiliriz kısmına ağırlık verirsek, her şey çözülür.

Eviyle birlikte seyahat edebilme imkanına sahip olan sizler, nasıl tatil yapıyorsunuz, tercih ettiğiniz lokasyonları nasıl seçiyorsunuz?

Kalabalık olan yerlerden hep uzak durduk. Belki karavan hayatını kolaylaştıran nedenlerden biri de budur. Evimizle beraber istediğimiz, çok beğendiğimiz lokasyonlarda konaklayabilmek bize iyi hissettiriyor. Sakin noktaları belirliyor, evimizin tüm ihtiyaçlarını tamamlıyor ve yola koyuluyoruz. Yolda sevdiğimiz bir yer gördüğümüzdeyse, mutlaka orada konaklamayı tercih ediyoruz. Lokasyonları ise bazen bir uygulama ile bazen de daha önce deneyimlemiş olan karavancı dostlarımıza danışarak seçiyoruz.

Geleceğe dair hayalleriniz, planlarınız nedir? Ajandanızı merak diyoruz.

Geleceğe dair o kadar çok hayalimiz var ki… İlk sırada, karavanımız ile yurt dışına çıkabilmek var. Sonrasında, 8 yıldır gönüllüsü olduğumuz ‘Mutlu Olalım’ projesini karavanımıza dahil edip köy köy gezerek çocuklarla buluşmayı hedefliyoruz. Tam şu an için olan planlarımız ise yeni karavanımız ile tüm merak ettiğimiz şehirleri görebilmek.

FRIENDS BUS LIFE ROTALARI

CUNDA ADASI

Neden sevdik?

Tarih kokan bir nokta olmasından dolayı burayı çok sevdik. Tarihin içerisindeymiş hissini veren sokaklarını yürüyerek keşfedebiliyor olmak, en keyifli kısmı. Ayrıca, merkezi noktalara kolay ulaşılabiliyor olması da avantajlarından biri.

Neden gitmeli?

Uzun bir tatilde, sıkılmadan seyahat edebilecek kısa rotalara sahip olduğu için Ayvalık ve çevresini tercih edebilirsiniz.

Ne yapılır?

Renkli sokaklarını gezebilir ve yaz akşamları deniz kıyısında vakit geçirebilirsiniz.

Ne yenir?

Elbette meşhur Ayvalık tostu, mutlaka yenmeli. Kokusu sokaklarını saran şahane kurabiyeleri de denenebilir.

KAZDAĞLARI

Neden sevdik?

Doğanın tam olarak içinde bulunma imkanından ve keşfedilecek pek çok yere sahip olmasından dolayı en sevdiğimiz yerlerden biri. Yürüyerek köylerini keşfetmek ve lezzetli yemeklerini tatmak en keyifli kısmı.

Neden gitmeli?

Kazdağları’nın çok özel bir yer olduğunu düşünüyoruz. Tarihten birçok iz barındırıyor ve bakir bir doğa harikası olması, burayı görülmesi gereken en güzel noktalardan biri yapıyor.

Ne yapılır?

Şelaleleri kesinlikle görmeli, ormanda yürüyüşe çıkmalı ve dere kenarında kamp kurulmalı.

Ne yenir?

Kesinlikle kabak çiçeği dolması yemelisiniz. Ot yemekleri de mutlaka tadılmalı.

MARDİN VE ŞANLIURFA

Neden sevdik?

Birçok farklı kültürü bünyesinde barındırıyor ve gezilecek pek çok tarihi noktası olması Mardin’i ve Şanlıurfa’yı görmek için oldukça yeterli. Memleketlerimiz olması dışında tabii…

Ne yapılır?

Müzeleri ve konakları kesinlikle gezilmeli. İnsan, tarihin içinde kayboluyormuş hissine kapılıyor.

Ne yenir?

Yöresel lezzetler denenebilir. İki şehrin de yeme-içme konusunda oldukça geniş bir mutfağı var. Kahvesi içilmeli ve bademli şekerleri de tadılmalı.