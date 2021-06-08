Seyahat tutkunları için kamp ve karavan rotaları

Kalabalıktan uzak, sakin, sessiz bir kumsalda gün batımı keyfi… Yemyeşil bir ormanın tam ortasında kamp macerası… Uçsuz bucaksız bir ormanda yürüyüş… Zeytin ağaçlarının gölgesinde elinizde kitabınız ve kahveniz… Kulağa çok güzel gelen bu fikirlerin hepsi için rotalar bulabilmek mümkün. Kamp yapmak, bir karavanla seyahat etmek ya da bir glamping alanında çadırda konaklamak çok keyifli ve farklı deneyimler. Elbette kendine has zorlukları da olacak ama bize göre kesinlikle buna değer! Peki, nereye gitmeli, nerede kalmalı? Siz de böyle bir tatili yaz gelmeden planlamak ya da bahar aylarının tadına varmak isterseniz önerilerimize kulak verin. Seyahat yazarı Bahar Akıncı, fotoğrafçı Adem Barış, @bizevdeyokuz olarak tanıdığımız seyahat bloggerları Duygu Şar ve Bilgehan Çelik’e favori rotalarını, sevdikleri kamp alanlarını ve bilinmesi gerekenleri sorduk.

YAZI: SENEM BAL AY

DUYGU ŞAR&BİLGEHAN ÇELİK/@bizevdeyokuz



SEYAHAT BLOGGERLARI

Kamp tatili için sevdiğiniz ve önerdiğiniz rotalar…

Artvin, Kaz Dağları, Frig Vadisi, Likya Yolu en sevdiklerimiz.

Çadır veya karavan tatili konusunda konaklama için önerdikleri kamp alanları…

Aktur-Datça: Ülkemizin en organize kamplarından birisi, aynı zamanda kendi içinde bir şehir gibi. Çam ağaçlarının altında kalıyorsunuz ve harika iki koyu var. datcakamping.com

Babakamp-Fethiye: Babadağ’da harika bir seyir terası olan, doğa içinde bir kamp. İzlediğimiz en güzel gün batımlarından birine sahip.

babakamp.com

Akdeniz Kamping-Sultaniye: Köyceğiz Gölü’nün kenarında sade bir kamp. Genelde sakin oluyor. Gün doğumları çok etkileyici.

Kamp yapmayı planlayanlar için tüyolarınız…

Mayıs-haziran ve eylül-ekim aylarında her yer çok daha sakin oluyor. Eğer popüler yerlere gideceklerse yaz aylarından uzak durmak iyi bir fikir olabilir. Karavan almayı düşünenler için de önerimiz mutlaka daha önce bir karavan kiralamaları.

Karavan tatili için temel bir malzeme listesinin olmazsa olmazları neler?

Sinema keyfi için mini projeksiyon cihazı, ateş başında keyif için ateş çanağı, kahve keyfi için moka pot, sıcak ve soğuk su için termos, şarjlı el süpürgesi, kutu oyunları, dışarıda yemek yapabilmek için portatif ocak, dolapları ve rafları düzenlemek için katlanır sepetler, kutular.

ADEM BARIŞ

FOTOĞRAFÇI

Kamp tatili için sevdiğiniz ve önerdiğiniz rotalar…

İğneada Longoz Ormanları, Yedigöller, Kaz Dağları, Erikli Yaylası.

Çadır veya karavan tatili konusunda konaklama için önerdiğiniz kamp alanları neler?

İğneada: İğneada, kamp yapmak isteyenler için oldukça fazla seçeneği bulunan bir bölge. Özellikle binden fazla canlıya ev sahipliği yapan Longoz Ormanları’nda trekking yapıp, uçsuz bucaksız ormanda temiz havayı içinize çekebilir; dilerseniz de Mert Gölü’nde kanoya binebilirsiniz. Karavan kampı için de uygun olan bu bölgede kamp alanına giriş ücretli.

Yedigöller: Her mevsim görsel bir şölene dönüşen Yedigöller, çadır ve karavan kampı yapmak isteyenler için çok fazla imkan sunuyor. Restoran, market, tuvalet kamp alanının içerisinde. Ancak kamp alanınızda günün her saati ateş yakamıyorsunuz. Kontrollü bir şekilde ateş varillerinde sadece akşam saatlerinde yakabilirsiniz.

Erikli Yaylası: Erikli Yaylası tavsiye edebileceğim, doğası ile her mevsim farklı güzel olan bir bölge. Erikli Şelalesi’nden gelen akarsuların kenarına çadırınızı kurabilir ve hatta gün içinde Çifte Şelaleler’e ve Dipsiz Göl’e yürüyüş yapabilirsiniz. Erikli Yaylası’nda telefonlar çok iyi çekmiyor ve yakında market yok. Gitmeden önce hazırlıkları tamamlamanız faydalı olacaktır.

Kamp yapmayı planlayanlar için tüyolarınız…

Öncelikle iyi bir ekipman, her ne kadar başlangıç için de olsa iyi bir çadır ve uyku tulumu deneyimi çok etkiliyor. Gideceğiniz bölgenin iklim şartlarını mevsime göre değerlendirmeniz önemli. Buna göre branda gibi ek ekipman gerekebilir. Özellikle yağmurlu havada kamp yapacaklar için su geçirmez bir bot önemli. Ben daha minimal kampları seviyorum, bu nedenle ilk defa kamp yapacakların çok fazla eşya ile gitmemelerini öneririm. Böylece çadırınızı kurar, kahvenizi demler ve doğanın keyfini daha çok çıkarabilirsiniz.

Kamp yapmaya yeni başlayacaklar için temel bir malzeme listesinin olmazsa olmazları neler?

Çadır, kamp sandalyesi ve masası, hamak, uyku tulumu, yastık, mat, su şişesi, termos, yemek için pişirme malzemeleri, çöp torbası, fener, kamp bıçağı, balta, yaz kampı ise sinek ve böcek ilacı.

BAHAR AKINCI

SEYAHAT YAZARI

Kamp tatili için sevdiğiniz ve önerdiğiniz rotalar…

Kaz Dağları-Çanakkale: Şelaleler Rotası, Kaz Dağları Milli Parkı, Şahindere Kanyonu. Pürenli Yaylası ve Güzeldere Şelalesi-Düzce. Balıkesir-Ayvalık-Cunda Rotası.

Çadır veya karavan tatili konusunda konaklama için önerebileceğiniz kamp alanları…

Kaş Kamping: Merkeze yakın olan Kaş Kamping denize sıfır. Burada farklı konaklama seçenekleri var. İster ağaçların arasına gizlenmiş bungalovlarda, ister yeşillerin içinde çadırlarda, isterseniz karavanınızda kalabilirsiniz. Elektrik, su ve temel ihtiyaçların hepsi kamp alanında mevcut.

kaskamping.com

Cunda Ada Camping: Kamp, Cunda’nın Midilli’ye bakan kısmında. Cunda merkeze 3 km uzakta. Doğal yaşamı sevenler için İstanbul’dan kaçıp dinlenmeye gelinecek güzel bir kaçış noktası. Özel plajıyla Cunda tabiat parkının ve yeşilliklerin içinde doğayla ve denizle bütünleşmiş bir kamp alanı. Plajda yer alan, deniz manzaralı ve akşam gün batımının en güzel izlendiği restoranda Türk mutfağı ve deniz ürünleri sunuluyor. Denize sıfır oda ya da karavanlardan kiralayabilir ya da kendi karavanınız ile gelebilirsiniz.

adacamping.com

Kazdağı Kamp: Çadır, bungalov ve karavan konaklama hizmeti veren, 10 bin metrekare alan içerisinde, Zeytinli Çayı şeridinde uzanan doğa kamp alanı. Edremit/Akçay-Zeytinli Mahallesi piknik mesire alanlarından geçerek ulaşılabilirsiniz. Köyün içinde, fakat köyden bağımsız bir konumda. Konaklama esnasında kampa yakın bölgelere günübirlik geziler yapılabileceği gibi, ayrıca Kaz Dağı’nın endemik florasını, ırmaklarını ve eşsiz ormanlarını görme imkanınız olacak.

kazdagikamp.com

Kocabahçe Glamping: Glamping, Türkiye için yeni bir kavram. İngilizce glamour ve camping kelimelerinin birleşiminden oluşuyor. Çadır ve karavan kampının bir tık lüksü. Doğanın içine yerleştirilen ahşap bungolov ve çadırlar bohem bir atmosfer ile yeniden yorumlanıyor. Kocabahçe Glamping, Hisarönü Körfezi’nde yer alan Kocabahçe koyunda. Ahşap bungalov ve çadırlardan oluşan bir glamping alanı. Aracınız ve navigasyonunuzla Bozburun’a beş dakika mesafedeki Germe Koyu’na kadar gelip oradaki balıkçı barınağına park ediyorsunuz. Sizi gelip tekne ile alıyorlar. Orada sizi bekleyenler; pırıl pırıl deniz, kocaman bir bahçe, ekim dikim alanları, rengarenk ahşap bungalovlar, çadırlar, doğa, sessizlik...

kocabahceglamping.com

Kamp yapmayı planlayanlar için neler önerirsiniz?

Kamp yapacağınız yere iyi karar verin. İlk kampınızın daha güvenli olması için milli parkları, kamping alanlarını veya daha kalabalık olan ormanları tercih edebilirsiniz. Kimsenin olmadığı ıssız ormanlarda kamp yapmak korkutucu olabilir. Bir de kamp yapacağınız yer hakkında detaylı bir araştırma yaparak gitmenizde fayda var. ‘Market var mı, tuvalet var mı, şebeke çekiyor mu, hava durumu nasıl, elektrik var mı, tesis var mı?’ gibi soruların sizin için önemine göre kamp yeri seçmenizde fayda var. İlk kampınızı kışın buz gibi havada yapmak yerine; baharda veya yazın yapmanızı tavsiye ederim. Kışın donabilirsiniz ve ‘kamp hayatı bana göre değilmiş’ diyebilirsiniz.

İLGİLİ İÇERİKLER