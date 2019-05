Empati kurmak, üzerine durumu iyi analiz edebilmek ve göstermelik değil, gerçek anlamıyla çok çalışmak... Acıbadem Sağlık Grubu Pazarlama Direktör Yardımcısı İnci Kibar, iş hayatında başarı sağlayabilmenin ilk kurallarının bunlar olduğunu düşünüyor.

Röportaj: Gülru İncu

Fotoğraf: Nurdan Usta



Aslında veteriner hekim İnci Kibar; ilk göz ağrısı olan veteriner hekimlik üniversitede tek tercihiymiş. “Çocukluğumdan beri hayvanları çok severim. Hayvansız bir dünya düşünemiyorum. Sokaktaki hayvanları eve getirdiğim için babamın bana ilk hediyesi köpek olmuştu. Küçüklüğümden beri hem sokakta hem de evde hayvanlarım oldu. Şimdi de iki köpek annesiyim. Sokakta da beslediğim köpeklerim var” diyor. Bir süre veteriner hekim olarak çalışmış ama sonra kariyerine farklı bir yön vermeye karar vermiş. Amerika’da pazarlama ve insan kaynakları üzerine işletme yüksek lisansı yaptıktan sonra Türkiye’ye dönmüş ve ilaç sektöründe iş hayatına devam etmiş. Abdi İbrahim, Sanofi-Aventis şirketlerinde yönetici pozisyonlarında çalışmış. GE Healthcare’de Türkiye, Ortadoğu ve Afrika’nın pazarlama direktörlüğünü yapmış. Yaklaşık iki yıldır Acıbadem Sağlık Grubu’nda pazarlama direktör yardımcısı olarak çalışıyor.



“Hayat sabırlı olmayı öğretti”

Kendini eğlenceli, tutkulu ve düzenli biri olarak tanımlıyor. Hem özel hayatında hem de iş hayatında her zaman eğlenmeyi seven biri olmuş. Yaptığı her işi tutkuyla yaptığında mutlu olduğunu söylüyor. Seyahat etmeyi çok seviyor ve kendini ‘güneş insanı’ olarak tanımlıyor. İtalya, İspanya, ABD, Akdeniz, Ege ve Bozburun en sevdiği coğrafyalar. Mutlaka yapılacaklar listesinin ilk sıralarında Arjantin ve Peru’ya gitmek, wingsuit eğitimi almak ve F16 ile uçmak var. “Benim hünkar beğendimi yemeyen pişman olur” diyecek kadar usta bir aşçı. Kick boks yapmaya, eşiyle beraber motorla uzun yola çıkmaya bayılıyor; hatta motora bindiğinde kendini hiçbir şekilde hissetmediği kadar özgür hissettiğini söylüyor. Kibar, önceleri çok sabırsız biriymiş, her zaman her şeyin tam olmasını istermiş ama hayat ona da sabırlı olması gerektiğini öğretmiş. “Gerçek hayatın her zaman sizin istediğiniz gibi akmayacağını zamanla ve yaşadığım deneyimlerle öğrendim” diyor. Başarılı bir iş kadını olarak sosyal hayat, iş hayatı ve özel hayat arasındaki dengeyi kurmaya çalışıyor. Hafta sonlarını kızıyla ve ailesiyle geçiriyor. Bu konuda çok hassas. Eve iş getirmemeye çalışıyor. Tüm ilgisini kızına ve ailesine vermeye çalıştığını vurguluyor. Çünkü ona göre hayatta öğrendiği en önemli şey; sağlıklı bir şekilde, sevdiklerinizle geçirdiğiniz zaman.







Baş ucu kitapları

“Bu sıralar Ustalık Gerektiren Kafaya Takmama Sanatı’nı, Storytellers Secret ve Drive’ı okuyorum. Stefan Zweig, Sait Faik Abasıyanık ve Barış Bıçakçı ise ilk anda aklıma gelen, en sevdiğim yazarlar.”



Vazgeçilmez 10’u

1. Kızım. Her şeyim.

2. Ailem. Hayattaki en büyük dayanağım.

3. Hayvanlarım. Onlar benim çocukluk arkadaşlarım. Hayatımın sonuna kadar da öyle olacaklar.

4. Arkadaşlarım. Birlikte gülüp birlikte ağladığım, eğlenmekten birlikte keyif aldığım yaşam ortaklarım.

5. İşim. Karakterimin mücadeleci yönünü öne çıkarıyor.

6. Yemek. Hem yemek yapmayı hem de yemeyi çok seviyorum. Karnabahar ve lahana haricinde her yemeği zevkle yapıp yerim.

7. Evim. Kendimi en iyi hissettiğim yer.

8. Seyahat. Bitmeyen macera.

9. Motor. Beni özgürleştiriyor.

10. Tutku. Yaptığım her şeyi tutkuyla yapmazsam kendimi rahatsız hissediyorum.







Tamamlayıcı detaylar

• Yapmak isteyip de bir türlü zaman bulamadığım şey wingsuit yaparak uçmak.

• Çocukluğumdan bir oyuncağımı geri getirebilseydim tavşanımı getirmek isterdim.

• Dünyayı değiştiren bir karakter olsaydım, Wonder Woman olmak isterdim, çünkü bir Amazon kadını olarak hem güçlü hem iyi hem adaletli.

• Hayat felsefem tutkulu olmak, elimden geleni yapmak, asla vazgeçmemek ve hayatla inatlaşmak.

• Bir zaman makinesine binecek olsam, geleceğe gitmek isterdim.

• En çok gurur duyduğum özelliğim güler yüzlülüğüm, yeniliğe ve iletişime açık olmam, zorlukları aşmayı sevmem.

• Başarılı bir iş hayatının sırrı hedef belirlemek, plan yapmak, cesaret etmek ve tecrübelerden beslenmek.

• Hayatta vazgeçemeyeceğim üç şey heyecan, yemek yemek, seyahat etmek.

• Süper güçlere sahip olma şansım olsaydı, zamanı istediğim gibi yönetebilmek isterdim.