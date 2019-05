Burçin Balcı Özmen, başarının en önemli sırrının mutluluk, sabır ve motivasyon olduğunu söylüyor ve huzurlu, kendiyle barışık olan insanın her yerde başarılı olacağına inanıyor.

Röportaj: Gülru İncu

Fotoğraf: Nurdan Usta



Arnavut kökenli bir ailenin çocuğu. Yemeğe, lezzete, mutfağa ve aileye olan düşkünlüğünün kökenlerinden geldiğine inanıyor. 35 yaşında. Saint-Benoit Fransız Lisesi’nin ardından Marmara Üniversitesi’nde okurken, bir yıl Paris’te Sciences Po’da eğitim almış. Group SEB ile yolları 2006 yılında kesişmiş. 2006 yılından bu yana pazarlama ve perakende gibi departmanlarda farklı ürün müdürlüğü pozisyonlarında çalışmış. 2011 yılında CRM Müdürü, 2014 yılında Dijital Pazarlama Müdürü olarak görev yapmış. 2017 yılından itibaren ise Group SEB Pazarlama İletişimi Müdürü olarak çalışıyor. 13 yıldır Group SEB ailesinde farklı görev ve birimlerde çalışmış olmanın kendisine büyük resme bakma imkanı sağladığını söylüyor. İlk günkü heyecanını hala kaybetmeyen ve bunu işine yansıtıp keyif almayı başarabilen şanslı insanlardan. Dokuz yıldır evli ve 4.5 yaşında bir kız çocuğu annesi. “İyi ki anneyim, çok şükür. Kızım Mira’nın büyüdüğüne tanık olmak, onunla olgunlaşmak, onun sayesinde çocukların sınırsız dünyasına girip onların öğrenimlerine, kazanımlarına ve kalıpsız beyinlerine hayran olmamak mümkün değil. Ona hayatı öğretiyoruz ama öğretirken aslında biz de yeniden öğreniyoruz” diyor. Son beş yıldır hayatının büyük bir kısmını kızıyla geçirdiği zamanlar ve çocuk gelişimiyle ilgili konular kaplamış. Kitap okumayı, özellikle gelişim kitaplarını çok seviyor. Yemek yapmak, yeni şeyler denemek ve şık sofralar hazırlamak ise en büyük hobileri arasında.







“Her anın tadını çıkarmalıyız”

Hayat felsefesini ‘an’ı yaşamak üzerine şekillendirmiş. “Günün sonunda her günün, her anın tadını çıkarmamız gerekiyor. Başa saramıyoruz. Olan olacak ve olmaya da devam edecek. Yük taşımadan ve Pollyannacılık oynamadan dengede bir yaşam kurmak lazım. Mutluluk, mutlu olmayı odağa koymak ve gülmek bence en önemli hayat felsefesi. Önce sağlık, aile, huzur ve motivasyon. Çünkü mutlu, huzurlu ve kendiyle barışık olan insanın her yerde başarılı olacağına inanıyorum.” Ona göre başarının en önemli sırrı ise denge kurabilmek ve kendini iyi tanımak. Emek vermek, risk almak, sorumluluk almak, mücadeleden vazgeçmemek, işini sevmek ve işini seven bir ekiple çalışmak... Burçin Balcı Özmen, eşiyle beraber seyahat etmeyi çok seviyor ve yeni yerler keşfetmenin büyüsüne inanıyor. “Daha önce gittiğimiz bir yere gitsek bile o seyahatin bıraktığı etkiyi sevenlerdeniz, hele kızımız Mira ile her seyahatimizde bunu daha da çok keşfediyoruz. Her şehrin her ülkenin yepyeni bir deneyim olduğuna inanıyoruz. Kanada ve Amerika en çok sevdiğimiz tatil rotaları. Los Angelas’ı çok severiz. İtalya ise her zaman gidilecek bir tatil rotası. Örneğin Siena bizi büyülemişti.”



Baş ucu kitapları

“Mesnevi, Küçük Prens ve Nutuk baş ucu kitaplarım arasında. Yılmaz Özdil’in Mustafa Kemal serisi evimizde yerini aldı ve bugünlerde baş ucu kitabımız oldu. Ayşe Kulin’i çok severim, özellikle Hayat, Hüzün ve Umut kitaplarını. Anadolu hikayeleriyle Zülfi Livaneli’yi çok severek okurum. Paulo Coelho’nun eserlerini de keyifle okuyorum.”



Vazgeçilmez 10’u

1. Kızım. Meleğim, yaşam sevincim, benim hayat kaynağım.

2. Eşim. Hayat arkadaşım. 18 yıllık yol arkadaşım, dostum, sırdaşım, aşkım.

3. Ailem. Canım kardeşim, değerlim, kız kardeşim, değerli annem ve babam. Bende emekleri çok büyük.

4. Kocaman ailem. Şanslı olduğumu düşünüyorum. Uzun sofralarda buluştuğumuz, 7’den 70’e keyiflendiğimiz, en önemli armağanı hayatımın ailem.

5. Dostlarım. Uzun yıllardır hayatımda olan, şöyle gençliğimizi de dolu dolu geçirdiğimiz, kıkır kıkır uykusuz gecelerin, sabaha kadar bitmeyen sohbetlerimin kocaman kızlar ordusu ve tüm değerli dostlarım.

6. Evim. Huzurum, düzenim. Tüm günün yorgunluğunu ailece keyifle atabildiğimiz, hafta sonunun keyfini çıkarabildiğimiz evimiz ve içindeki huzur benim için çok önemli.

7. Seyahat etmek. Neresi olursa olsun seyahat etmeyi çok severiz. Bir yerlere gitmek için hep bir sebep buluruz.

8. Yemek yapmak. Zamanım kısıtlı ama benim için toprağa basmak gibi bir etkisi var yemek pişirmenin, tatmanın ve özellikle de tattırmanın. Eskiden beri hazırlanıp davetlere gitmekten, keyifli sofralarda yemekler yemekten ama yemekten çok yedirmekten hoşlananlardanım.

9. Galatasaray. Çocukluğumdan beri kalbimde saklı küçük bir aşk. Aslında gizli bir fanatiğim şimdilerde pek çaktırmasam da.

10. İşim. Aktif çalışmak beni motive ediyor, dinamik tutuyor.







Tamamlayıcı detaylar

• Yapmak isteyip de bir türlü zaman bulamadığım şey, düzenli spor yapmak.

• Kendimle ilgili asla çiğnemediğim en önemli kural, kendimi çiğnetmemek.

• Çocukluğumdan bir oyuncağımı geri getirebilseydim, minik dikiş makinemi getirmek isterdim.

• Hayat felsefem Carpe Diem, çünkü bugünün değeri çok büyük, anı yaşamalıyız.

• Bir zaman makinesiyle geçmişe gidecek olsam Orta Çağ’da yaşamak isterdim.

• Cep telefonumda en çok, sosyal medya, e-posta uygulamalarını kullanıyorum.

• Mutlaka yapılacaklar listemin ilk sırasında düzenli olarak spora başlamak var.

• Bugüne kadar gördüğüm en güzel şehir Vancouver, çünkü yeşil ve mavinin müthiş uyumu, doğa, huzur, medeniyet.

• Hayatta vazgeçemeyeceğim üç şey ailem, dostlarım, kendim.