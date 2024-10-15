Başarının sırrı çocuklukta! Başarılı insanların 4 ortak çocukluk özelliği
Neredeyse herkes çocuğunun ileride en başarılı olmasını ister. Bunun için de elinden gelenin en iyisini yapar. Ancak araştırmalara göre başarılı insanların bazı ortak çocukluk özelliği bulunuyor. Gelin bunlara birlikte bakalım...
Çocukları eğitirken, ebeveynler her zaman çocuklarının büyüyüp olağanüstü bireyler olmasını umarlar. Harvard Üniversitesi binlerce başarılı insan üzerinde uzunlamasına bir çalışma yürüttü. Çeşitli koşullarına rağmen, bu kişiler çocukluklarında ortak özelliklere sahipti. Çocuğunuzun bu özelliklerden herhangi birine sahip olup olmadığına bakalım...
BAŞARILI İNSANLARIN 4 ÇOCUKLUK ÖZELLİĞİ
1. Okumaya karşı güçlü bir ilgi
Sözde de söylendiği gibi2. Güçlü bağımsızlık
Bağımsızlık, başarı için olmazsa olmaz bir özelliktir. Küçük yaştan itibaren bağımsız olan çocuklar, güçlü uygulama ve düşünme becerilerine sahip olma eğilimindedir. Sorunları kendi başlarına çözmeyi öğrenebilir ve eleştirel düşünmeyi anlayabilirler. Öte yandan, bağımsızlıktan yoksun çocuklar tam olarak gelişemezler; bunun yerine, hayatlarının birçok yönünü ele almak için ebeveynlerine güvenirler. Bu tür bireylerin topluma girdiklerinde başarısız olma olasılıkları yüksektir. Bu nedenle, bağımsız bir kişiliğin geliştirilmesi, başarılı çocuklar yetiştirmek için ön koşuldur.: "Yaşa ve öğren." Okuma, kişisel gelişim için en büyük araçtır. Kişi ancak her gün düzenli olarak okuyarak daha fazla bilgi edinebilir. Başarılı insanlara bakıldığında, birçoğunun başarılarını okuyarak elde ettiği doğru değil midir? Her başarılı öğrenci başarısının önemli bir kısmını okumaya borçludur. Çocuğunuz erken yaşta iyi okuma alışkanlıkları edindiyse, olağanüstü bireyler olma olasılığı daha yüksektir. Değilse, bu alışkanlığı yaşına ve ilgi alanlarına göre geliştirmek önemlidir. Ancak o zaman gelecek vaat eden bir gelecekleri olabilir.
2. Güçlü bağımsızlık
Bağımsızlık, başarı için olmazsa olmaz bir özelliktir. Küçük yaştan itibaren bağımsız olan çocuklar, güçlü uygulama ve düşünme becerilerine sahip olma eğilimindedir. Sorunları kendi başlarına çözmeyi öğrenebilir ve eleştirel düşünmeyi anlayabilirler. Öte yandan, bağımsızlıktan yoksun çocuklar tam olarak gelişemezler; bunun yerine, hayatlarının birçok yönünü ele almak için ebeveynlerine güvenirler. Bu tür bireylerin topluma girdiklerinde başarısız olma olasılıkları yüksektir. Bu nedenle, bağımsız bir kişiliğin geliştirilmesi, başarılı çocuklar yetiştirmek için ön koşuldur.
3. İyi özdenetim
Özdenetim, öz disiplin olarak da bilinir, kişinin hedeflerine bağlı kalma ve tembellik veya pes etmeden devam etme becerisini ifade eder. Birçok çocuk okuldan sonra ödevlerini ciddiyetle tamamlamaya söz verir, ancak kurallara uymak yerine parmaklarıyla oynar veya hayal kurar. İyi bir özdenetim olmadan, iyi notlara sahip çocuklar bile gelecekte başarılı olamazlar çünkü çok tembeldirler ve zorluklarla karşılaştıklarında körü körüne pes etme eğilimindedirler. Sadece iyi bir özdenetimle kendilerini daha iyi düzenleyebilir ve daha yüksek bir başarı şansına sahip olabilirler.