Geri dönüşümün en güzel hali

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“Kadınlar en çok aksesuara para yatırıyor. Biz de üretimde kullanılmayan artık maddelerle çanta ve cüzdan yaparak ‘Çöp(m)adam’ı yarattık.”

Röportaj: Nuriye KIRMA



Sevilen ayakkabı markası Beta ile iş birliği yapan ‘Çöp(m)adam’ adlı sosyal sorumluluk projesinin kurucusu Tara Hopkins’le, Amerika’dan Türkiye’ye gelme macerasını ve

işsiz kadınlara iş imkanı sağlayan ‘Çöp(m)adam’ projesini konuştuk.



Amerikalı Tara Hopkins 1989’da ülkesini bırakıp Türkiye’de yaşamaya başladı. Gençlik yıllarından beri birçok sosyal sorumluluk projesinde aktif olarak çalışan Hopkins, beş yıldır Ayvalık’ta, işsiz kadınlara iş olanağı sağladığı ‘Çöp(m) adam’ projesinin başında... Hopkins, artık maddelerden yaptığı çantaları İstanbul’da Beta işbirliği ile satışa sunuyor.



