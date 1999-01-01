"Her şey geçici, ilişkiler kalıcı"

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Elif İkiz, kariyerinin zirvesinde bir iş kadını ama "önemli olan insan ilişkileridir" diyor.

Yazı: Sinem Gürleyük



L’Oréal Türkiye, Luxe bölümünün başındaki isim Elif İkiz, kariyerine L’Oréal grubunda başlamış ve zirveye tırmanmış bir isim. İkiz’in kariyerinde en çok gurur duyduğu anlar bir görevi

bırakıp diğerine geçerken ekip arkadaşlarının onu uğurlaması olurmuş: “Hedefler, ürünler, cirolar, projeler geçici, insan ilişkileri kalıcı olandır” diyor.



Çocukken hayallerinizi hangi meslekler süslüyordu?

Uzun süre ressam olmak istedim, renkler ve boyalar beni çok cezbederdi. Daha ciddi düşünmeye başladığım ortaokul yıllarında, iş kadını olmak istedim. “Nasıl yani bankacı mı olmak

istiyorsun?” diye sorarlardı. Tam anlatamazdım ama hedef, sonuç ve insan ilişkilerinin yoğun olduğu bir meslek yapmak istediğimi biliyordum. Üniversite sınavına hazırlanırken bilinçli şekilde işletme eğitimi almak istedim.



Eğitiminizi nerede aldınız?

İlkokuldan lise son sınıfa kadar TED Ankara Koleji’inde okudum. Daha sonra Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nde eğitim aldım.



İş hayatına nasıl başladınız?

Üniversitede, kampüse şirketler gelir, tanıtım yapar ve iş ya da staj başvuru formları dağıtırlardı. L’Oréal çalışmayı çok istediğim şirketlerden biriydi. Dördüncü sınıfta L’Oréal’in sunumuna girdim, bu kez çıkışta İngilizce formlar dağıtıldı. Doldurdum ve görüşmeye çağırıldım. Bir dizi mülakat sonrasında da 1999 yılında L’Oréal Lüks Divizyon’da pazarlama departmanında ürün sorumlusu olarak işe başladım.



İşe başladığınız günden zirveye çıkış sürecinize kadar olan dönemde hangi pozisyonlarda çalıştınız?

Ürün sorumlusu olarak başladığım kariyerime, grup ürün müdürü olarak devam ettim. Sonrasında satış deneyimi kazanmak için zincir mağazalar müdürü olarak çalıştım ve Lancôme’un pazarlamasının başına geçtim. 2006 yılında ise Fransa’da L’Oréal’in genel merkezinde Avrupa’daki havaalanlarından sorumlu bölge müdürü olarak çalıştım. Sonrasında aynı birimde divizyon müdürü olarak görev yaptım. 2010 yılında oğlumun doğumu ile Türkiye’ye döndüm ve L’Oréal Türkiye’de Kozmetik Aktif Bölüm direktörlüğünü aldım. Son bir senedir de L’Oréal Türkiye, Luxe bölümünün başındayım.



Kariyerinizde bu noktaya geleceğinizi başından beri tasarlıyor muydunuz?

Çok sıkıcı biliyorum ama aslında her şey planlıydı. Pazarlamada başlamak istediğimi, iyi bir pazarlamacı olabilmek için satışı çok iyi öğrenmek gerektiğini, sonrasında ulaşmak istediğim yer için yurt dışı tecrübesi gerektiğini biliyordum.



