Kadın yöneticiler araştırması

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Secretcv.com, 8 Mart Kadınlar Günü vesilesiyle iş hayatındaki kadın yöneticilere yönelik bir araştırma yaptı.

Secretcv.com’um araştırmasına göre, üst düzey yöneticilik anlamında kadınlara biçilen rol, yalnızca kadınların ilgi alanına giren sektörlerle sınırlanmış gözüküyor. Anket sonucuna göre kadın yöneticiler çoğunlukla aile şirketlerinde babalarından devraldıkları görevleri sürdürüyorlar. İşte sonuçlar...



• Secretcv.com’un verilerine göre, kadınlar üst düzey yönetici olarak yüzde 47,1 ile en fazla Mağazacılık ve Perakendecilik sektöründe tercih ediliyorlar. Bunu yüzde 14,5 ile Tekstil, yüzde 10,4 ile Dayanıklı Tüketim Malları izliyor. Listede ayrıca Kozmetik ve Halkla İlişkiler gibi sektörler de yer alıyor.



• Kadınların en çok başvurdukları sektörlere bakıldığında ise, Bankacılık ve Finans’ın yüzde 24,3 ile en üst sıraya yerleştiği görülüyor. Kadınlar Enerji, Kimya, Bilişim Teknolojileri, Sigortacılık, Telekomünikasyon ve Otomotiv gibi sektörlere de başvuruyorlar. Ancak bu sektörlerin hiç birinde kadınlar üst düzey yönetici olarak tercih edilmiyorlar.



Rakamları yorumlayan Secretcv.com Genel Müdürü Okan Tütüncü, “Rakamlar, kadınların ancak hedef kitlesi kendi hemcinsleri olan sektörlerde üst pozisyonlara gelebildiğini gösteriyor. Bu da kadınların Mağazacılık, Perakendecilik, Tekstil ve Kozmetik gibi daha feminen sektörlerle sınırlı kalmasına neden oluyor” dedi.



Yönetici kadınlar görevi babalarından devralıyor

“Profesyonel anlamda yönetim kademesine kadar yükselen kadınların sayısı oldukça az” diyen Secretcv.com Genel Müdürü Okan Tütüncü, kadınların yönetici olarak kurumsallaşmış ve genellikle yabancı şirketlerde yer aldığını belirtti. Bununla birlikte kadın yöneticilerin yüzde 90’a yakını orta kademede görev alıyor. Tütüncü, “Anadolu’da CEO ve Genel Müdür seviyesinde adını duyduğumuz kadın yöneticiler, çoğunlukla köklü ve büyük aile şirketlerinde babalarından devraldıkları görevleri sürdürüyorlar. Bu pozisyonlara yönelik kadın istihdamının halen düşük seviyelerde kaldığını görüyoruz” dedi.



2 milyon üniversite mezunu kadın işsiz

Secretcv.com’un veritabanında, üniversite mezunu olduğu halde çalışmayan ve aktif olarak iş arayan yaklaşık 2 milyon kadın bulunuyor. 25 yaşının üstünde evli ve çalışan kadınların sayısı ise 600 bin.



