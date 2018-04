"Yeteneklerinizin farkına varın"

Hayat Kimya Ev Bakım Kategorisi Global Pazarlama Müdürü Gülhan Eğilmez'le kariyerini konuştuk...

Yazı: Sinem Gürleyük



Çocukken aklınızda nasıl bir iş yapmak vardı?

Küçükken tasarımcı olmak istiyordum, aslında pek çok kız çocuğu gibi ben de bebeklerim için kıyafetleri şekillendirir, kendimce bebeklerin kıyafetlerini kesip dikerek yepyeni tasarımlar yapardım. O zamandan beri kıyafetlerle ve modayla ilgilenirim, belki moda tasarımcısı olamadım ama elimden geldiğince modayı yakından takip ediyorum.



Eğitiminizi nerelerde aldınız?

Marmara Üniversitesi İktisat Bölümü mezunuyum. Lisans eğitimimin ardından Londra’da South Thames College’da pazarlama ve dil eğitimi aldım.



İş hayatına nasıl başladınız?

İş hayatına ilk adımı Yapı Kredi Bankası bireysel bankacılık bölümünde attım. Dokuz ayın sonunda yapmak istediğim işin bu olmadığını anladım. Yurt dışına gittim, 1.5 yıl pazarlama alanında eğitim aldım ve Türkiye’ye döndükten sonra Canan Kozmetik’te İpek markasından sorumlu Asistant Brand Manager olarak çalışmaya başladım. 2000 yılında Hayat Kimya’da Brand Manager olarak göreve başladım. Bu görevi yaklaşık altı yıl sürdürdükten sonra Türkiye’den Sorumlu Kategori Pazarlama Müdürü pozisyonuna terfi ettim. Bu süre zarfında Türkiye pazarında Bingo markasının tüm pazarlama, reklam ve iletişim stratejilerinin belirlenmesi, sürdürülmesi konusunda aktif olarak rol aldım. 2010 yılından bu yana tüm iştiraklerin ve ihracat pazarlarının da benim sorumluluğuma bağlanmasıyla birlikte, Ev Bakım Kategorisi Global Pazarlama Müdürü olarak görev yapıyorum.



Kariyerinizde sizi en çok gururlandıran an hangisi oldu?

‘Mutlu Yuvam’ projesinin yeri farklı. Kızım Ayşe dünyaya geldikten sonra evime kızımızı ve beni görmeye gelen ziyaretçiler sürekli evin bebek koktuğundan bahsediyorlar ve kokuyu içlerine çekip “Bu koku beni mutlu ediyor” diyorlardı. Her gelen ziyaretçiden benzer tepkileri almak bende bebek kokulu bir ürün çıkarma fikrini doğurdu. İşe döndüğüm zaman ilk işim bu projeye odaklanmak oldu. İlk etapta bu fikir üst yönetime pek inandırıcı gelmedi. Yeni doğum yapmış olduğum için anneliğin getirmiş olduğu hassaslık olarak nitelendirdiler. Ancak ısrarcıydım. Satış ekibinin desteğini de alarak ilk etapta ürün prototipini hazırlayıp tüketici araştırmaları yaptık. Tüketicilerden bu yönde çok olumlu geri dönüşler aldık. Bu aşamada tekrar üst yönetimle görüştük ve şu an Mutlu Yuvam sert yüzey temizleyicisi çok iyi satıyor. Tüketiciler her daim evlerinde bebek kokusunu hissedebiliyorlar. Bu da Ayşe’nin bana güzel bir armağanı oldu.



Profesyonelliğin en önemli sırrı sizce ne?

İnsanın kendi yeteneklerinin, kapasitesinin bilincinde olması ve bunu en doğru pozisyona, mesleğe kanalize etmesi.



İş hayatında asla yapılmasına tahammül edemediğiniz şeyler neler?

Kararlarının arkasında durmama ve elini taşın altına koymama durumu beni oldukça rahatsız eder.