Kıyamet Senaryosu Gerçek Olursa Ayakta Kalacak 5 Ülke Açıklandı

Küresel ısınma, artan nüfus, salgınlar ve ekolojik krizler… Tüm bu tehlikeler, bilim insanlarına göre insanlığın geleceğini tehdit ediyor. Peki; dünyanın sonu gelirse nereye sığınmalı? Bilim insanları, kıyamet senaryolarına karşı ayakta kalabilecek ülkeleri belirledi. İşte doğal kaynakları, jeopolitik konumları ve krizlere dayanıklılıklarıyla öne çıkan, dünyanın çöküşünde bile hayatta kalabilecek 5 ülke…