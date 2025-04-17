Kıyamet Senaryosu Gerçek Olursa Ayakta Kalacak 5 Ülke Açıklandı
Artan küresel krizler, iklim değişikliği ve salgın hastalıklar dünyanın geleceğini tehdit ediyor. Peki; bilim insanlarına göre kıyamet günü geldiğinde hangi ülkeler ayakta kalabilecek? İşte dünyanın sonuna dayanabilecek 5 güvenli ülke...
Küresel ısınma, artan nüfus, salgınlar ve ekolojik krizler… Tüm bu tehlikeler, bilim insanlarına göre insanlığın geleceğini tehdit ediyor. Peki; dünyanın sonu gelirse nereye sığınmalı? Bilim insanları, kıyamet senaryolarına karşı ayakta kalabilecek ülkeleri belirledi. İşte doğal kaynakları, jeopolitik konumları ve krizlere dayanıklılıklarıyla öne çıkan, dünyanın çöküşünde bile hayatta kalabilecek 5 ülke…
İşte “Dünyanın Sonunda” Ayakta Kalabilecek 5 Ülke
Yeni Zelanda
Pasifik Okyanusu’ndaki izole konumu, güçlü tarım altyapısı ve yenilenebilir enerji kaynaklarıyla Yeni Zelanda, olası bir küresel çöküşte sığınılacak en güvenli ülkelerin başında geliyor.
İzlanda
Jeotermal enerjiyle kendi kendine yeten İzlanda, düşük nüfusu ve güçlü sosyal yapısıyla dikkat çekiyor. Ülke, salgınlara ve küresel krizlere karşı doğal izolasyon avantajına sahip.
İngiltere
Gelişmiş altyapısı, kriz yönetimi tecrübesi ve teknolojik gücüyle İngiltere de listede yer alıyor. Nüfus yoğunluğu yüksek olsa da kaynaklara erişim ve siyasi etkisi önemli avantajlar sunuyor.