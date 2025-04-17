Kıyamet Senaryosu Gerçek Olursa Ayakta Kalacak 5 Ülke Açıklandı

Artan küresel krizler, iklim değişikliği ve salgın hastalıklar dünyanın geleceğini tehdit ediyor. Peki; bilim insanlarına göre kıyamet günü geldiğinde hangi ülkeler ayakta kalabilecek? İşte dünyanın sonuna dayanabilecek 5 güvenli ülke...

Duygu Karagül

Duygu Karagül
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Küresel ısınma, artan nüfus, salgınlar ve ekolojik krizler… Tüm bu tehlikeler, bilim insanlarına göre insanlığın geleceğini tehdit ediyor. Peki; dünyanın sonu gelirse nereye sığınmalı? Bilim insanları, kıyamet senaryolarına karşı ayakta kalabilecek ülkeleri belirledi. İşte doğal kaynakları, jeopolitik konumları ve krizlere dayanıklılıklarıyla öne çıkan, dünyanın çöküşünde bile hayatta kalabilecek 5 ülke…

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Kıyamet Senaryosu Gerçek Olursa Ayakta Kalacak 5 Ülke Açıklandı - Resim : 2

İşte “Dünyanın Sonunda” Ayakta Kalabilecek 5 Ülke

Yeni Zelanda

Pasifik Okyanusu’ndaki izole konumu, güçlü tarım altyapısı ve yenilenebilir enerji kaynaklarıyla Yeni Zelanda, olası bir küresel çöküşte sığınılacak en güvenli ülkelerin başında geliyor.

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Kıyamet Senaryosu Gerçek Olursa Ayakta Kalacak 5 Ülke Açıklandı - Resim : 3

İzlanda

Jeotermal enerjiyle kendi kendine yeten İzlanda, düşük nüfusu ve güçlü sosyal yapısıyla dikkat çekiyor. Ülke, salgınlara ve küresel krizlere karşı doğal izolasyon avantajına sahip.

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Kıyamet Senaryosu Gerçek Olursa Ayakta Kalacak 5 Ülke Açıklandı - Resim : 4

İngiltere

Gelişmiş altyapısı, kriz yönetimi tecrübesi ve teknolojik gücüyle İngiltere de listede yer alıyor. Nüfus yoğunluğu yüksek olsa da kaynaklara erişim ve siyasi etkisi önemli avantajlar sunuyor.