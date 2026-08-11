Kızılcık Şerbeti 5. sezonda hangi oyuncular olmayacak?

Kızılcık Şerbeti'nin 5. sezonu başlamadan kadroda peş peşe ayrılıklar yaşanıyor. Feyza Civelek'in canlandırdığı Nilay'ın vedasının ardından dizinin önemli karakterlerinden Nursema'nın da yeni sezonda olmayacağı öğrenildi.

Show TV'nin Gold Film imzalı dizisinde ilk sezondan bu yana Nursema Ünal karakterine hayat veren Ceren Karakoç, yeni sezonda Kızılcık Şerbeti kadrosunda yer almayacak. Böylece dizinin başlangıç kadrosundan bir önemli isim daha ekibe veda etmiş olacak.

NURSEMA VE 2 İSİM DAHA AYRILIYOR

Kızılcık Şerbeti'ndeki ayrılık Nursema karakteriyle sınırlı kalmadı. Kadrodan 2 isim daha veda ediyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Nilay'ın annesini canlandıran Neslihan Yeldan ile Fethi karakterine hayat veren Barlas Kartal'ın da diziye veda ettiği öğrenildi. Son gelişmelerle birlikte Feyza Civelek, Ceren Karakoç, Neslihan Yeldan ve Barlas Kartal, beşinci sezon öncesinde Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan isimler arasına katıldı.

Ay sonunda yeniden sete çıkması planlanan Kızılcık Şerbeti'nin 5. sezonunun ise 18 Eylül Cuma günü başlaması planlanıyor.