Kızılcık Şerbeti' dizisinde önemli değişiklik

Show TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nde büyük bir değişiklik yaşanmaya hazırlanılıyor. Dizide 'Ketche' lakaplı kurucu yönetmeni Hakan Kırvavaç ekibe veda ediyor.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Kızılcık Şerbeti' dizisinde önemli değişiklik - Resim : 1

Başrollerinde Doğukan Güngör, Sıla Türkoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan ve Evrim Alasya'nın oynadığı Kızılcık Şerbeti'nde önemli bir değişiklik yaşanıyor.

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Kızılcık Şerbeti' dizisinde önemli değişiklik - Resim : 2

Ketche' lakaplı kurucu yönetmen Hakan Kırvavaç diziye veda ediyor.

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Kızılcık Şerbeti' dizisinde önemli değişiklik - Resim : 3

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kırvavaç'ın peş peşe çekeceği sinema filmleri nedeniyle 'Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısı Faruk Turgut ile karşılıklı anlaşarak ayrılacağı öğrenildi.

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Kızılcık Şerbeti' dizisinde önemli değişiklik - Resim : 4

Fenomen diziyi artık Aydın Bulut yönetecek.