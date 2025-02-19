Kızılcık Şerbeti' dizisinde önemli değişiklik
Show TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nde büyük bir değişiklik yaşanmaya hazırlanılıyor. Dizide 'Ketche' lakaplı kurucu yönetmeni Hakan Kırvavaç ekibe veda ediyor.
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Başrollerinde Doğukan Güngör, Sıla Türkoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan ve Evrim Alasya'nın oynadığı Kızılcık Şerbeti'nde önemli bir değişiklik yaşanıyor.
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Ketche' lakaplı kurucu yönetmen Hakan Kırvavaç diziye veda ediyor.
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Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kırvavaç'ın peş peşe çekeceği sinema filmleri nedeniyle 'Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısı Faruk Turgut ile karşılıklı anlaşarak ayrılacağı öğrenildi.
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Fenomen diziyi artık Aydın Bulut yönetecek.