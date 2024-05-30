Kızılcık Şerbeti'nde '4 kişi birden ayrılıyor' iddiasına başrolden açıklama

Cuma akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonunda 4 oyuncunun veda edeceği iddiası üzerine Umut karakterine hayat veren Serkan Tınmaz'dan yanıt geldi.

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Kızılcık Şerbeti'nde '4 kişi birden ayrılıyor' iddiasına başrolden açıklama - Resim : 1

Kızılcık Şerbeti'nde sezon finaline doğru yaklaşırken yeni sezonda 4 oyuncunun ayrılacağı iddiaları üzerine birçok oyuncunun ismi geçti. 

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Kızılcık Şerbeti'nde '4 kişi birden ayrılıyor' iddiasına başrolden açıklama - Resim : 2

Bunlardan biri Sönmez karakterine hayat veren Aliye Uzunatağan'dı. 

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Kızılcık Şerbeti'nde '4 kişi birden ayrılıyor' iddiasına başrolden açıklama - Resim : 3

Bir diğeri Nursema ile boşanarak yollarını ayıran Umut karakterine hayat veren Serkan Tınmaz idi.

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Kızılcık Şerbeti'nde '4 kişi birden ayrılıyor' iddiasına başrolden açıklama - Resim : 4

Son olarak adı öne çıkanlardan biri de Rüzgar karakterine hayat veren Yiğit Kirazcı'ydı.