'Kızılcık Şerbeti'nde ‘öpüşme’ ve ‘hijyen’ krizi mi çıktı?

Müge Dağıstanlı'nın yazısı şöyle:

"Dizide karı-kocayı oynayan Sıla Türkoğlu ile Doğukan Güngör yapımın ilk zamanlarında büyük bir aşk yaşadı. Bir süre sonra ayrıldılar. Ama aşkı da ayrılığı da hep gizlediler. Sıla Türkoğlu ayrılığın ardından Doğukan Güngör’le yazılan yakınlaşma ve öpüşme sahnelerinde oynamak istemedi. Sette ‘Öpüşme krizi’ çıktı. İşte tam bu sırada Feyza Civelek şöyle bir paylaşım yaptı: “Sevgiliyken dünyanın en büyük aşıkları gibi davranıp ayrılınca düşman kesiliyorlar. ‘Rolü oynamam’ diye yapımcıyı arıyorlar.” Doğukan Güngör’ün bu paylaşıma ‘like’ atması ortamın daha gerilmesine neden oldu. Sıla Türkoğlu her ikisine de küstü. Nisan 2024’te, Cannes’da katıldıkları TV fuarında zorla barıştırıldılar. Dönüşte Feyza Civelek’in “Evet, araları kötüydü. Cannes’da barıştılar. Ama ben Doğukan’cıyım” demesi Sıla Türkoğlu’nu bir kez daha çıldırttı. Bu da demek oluyordu ki, Feyza ekip arasında yaşanan her şeyi dışarıya anlatabiliyor. Bu üçlünün yıldızları bir daha hiç barışmadı."