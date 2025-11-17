'Kızılcık Şerbeti'nde ‘öpüşme’ ve ‘hijyen’ krizi mi çıktı?
Show TV'nin dikkat çeken dizisi "Kızılcık Şerbeti"nde bir türlü sular durulmuyor. Son olarak Mustafa karakterini canlandıran Emrah Altıntoprak, diziden ayrılır ayrılmaz Civelek'i Instagram'dan takipten çıkmıştı. ‘Kızılcık Şerbeti’nin perde arkasında yaşananlar...
Senaryosu değiştirilen ve reytinglerinde düşüş yaşayan "Kızılcık Şerbeti" dizisinde büyük bir yaprak dökümü yaşanıyor; Sıla Türkoğlu (Doğa), Emrah Altıntoprak (Mustafa), Ece İrtem (Işıl) ve Batuhan Bozkurt Yüzgüleç olmak üzere en popüler dört karakter diziye veda ediyor. Vedaların ardından oyuncular arasındaki krizler gün yüzüne çıkmaya başladı. Müge Dağıstanlı, köşesinde ‘Kızılcık Şerbeti’nin perde arkasında yaşananları kaleme aldı...
Müge Dağıstanlı'nın yazısı şöyle:
"Dizide karı-kocayı oynayan Sıla Türkoğlu ile Doğukan Güngör yapımın ilk zamanlarında büyük bir aşk yaşadı. Bir süre sonra ayrıldılar. Ama aşkı da ayrılığı da hep gizlediler. Sıla Türkoğlu ayrılığın ardından Doğukan Güngör’le yazılan yakınlaşma ve öpüşme sahnelerinde oynamak istemedi. Sette ‘Öpüşme krizi’ çıktı. İşte tam bu sırada Feyza Civelek şöyle bir paylaşım yaptı: “Sevgiliyken dünyanın en büyük aşıkları gibi davranıp ayrılınca düşman kesiliyorlar. ‘Rolü oynamam’ diye yapımcıyı arıyorlar.” Doğukan Güngör’ün bu paylaşıma ‘like’ atması ortamın daha gerilmesine neden oldu. Sıla Türkoğlu her ikisine de küstü. Nisan 2024’te, Cannes’da katıldıkları TV fuarında zorla barıştırıldılar. Dönüşte Feyza Civelek’in “Evet, araları kötüydü. Cannes’da barıştılar. Ama ben Doğukan’cıyım” demesi Sıla Türkoğlu’nu bir kez daha çıldırttı. Bu da demek oluyordu ki, Feyza ekip arasında yaşanan her şeyi dışarıya anlatabiliyor. Bu üçlünün yıldızları bir daha hiç barışmadı."
"Sıla Türkoğlu sezon başında yapım şirketine giderek ayrılmak istediğini söyledi. 12 bölüm daha oynaması, 14 Kasım’da yayınlanan bölümde ayrılmasına karar verdiler. Ayrılık nedeni gayet açıktı: Doğukan Güngör ve Feyza Civelek’le aynı seti paylaşmak istemiyordu. Evlilik hazırlığı yaptığı sevgilisi Ata Ayyıldız da ayrılığı destekliyordu. Çünkü Doğukan Güngör’den pek hoşlanmıyordu."
"Gelelim karı-kocayı oynayan Feyza Civelek ile Emrah Altıntoprak arasındaki krize. Emrah Altıntoprak diziden ayrılır ayrılmaz Feyza Civelek’i takipten çıktı. Feyza durur mu? Rol arkadaşını engelledi. Bir de üstüne şu açıklamayı yaptı:
“Sevmediğim insanlara böyle yapıyorum, engelliyorum.” Emrah Altıntoprak’ın diziden ayrılma sebebi ise TV tarihinde görülmemiş, duyulmamış cinsten bir olay! Altıntoprak dizide eşini oynayan Feyza Civelek’in kişisel hijyenine dikkat etmemesi yüzünden karşılıklı sahnelerde çok zorlanıyormuş. Bunu çok kibar yolla dile getirse de, sonuç alamamış. Sonunda dayanamaz noktaya gelmiş. Sıkıntısını açıkça dile getiren oyuncu, kendisine bir an evvel final yazılmasını istemiş. Ne ilginçtir ki, sette bunlar yaşanırken Feyza Civelek verdiği röportajlarda zengin bir ‘parfüm’ koleksiyonu olduğunu söylüyordu."