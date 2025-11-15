Kızılcık Şerbeti'nin 114. bölüm fragmanı yayınlandı: Son bölümde neler oldu?

Mustafa’nın davranışlarındaki değişiklikten şüphelenen Işıl, Nilay’ı sıkıştırarak ondan bilgi almaya çalışır. Nursema ve Firaz’ın ilişkileri gayet iyi gidiyordur. Firaz karısına sürpriz doğum günü partisi yapmaya karar verir. Ancak beklenmeyen bir konuğun gelişiyle parti cehenneme döner. Firaz için artık yolun sonu gelmiştir.