Kızılcık Şerbeti'nin 114. bölüm fragmanı yayınlandı: Son bölümde neler oldu?
Show TV'nin beğeniyle takip edilen dizisi Kızılcık Şerbeti, dün akşam 113. bölümüyle izleyicilerin karşısına çıktı. Peki, Kızılcık Şerbeti'nin 114. bölüm fragmanı yayınlandı mı, son bölümde neler oldu?
Gold Film imzası taşıyan yapım, ilk kez 13 Ekim 2022'de Show TV ekranlarında seyirciyle buluşmuştu. Dizi, dün akşam 113. bölümüyle ekranlara geldi.
KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Kızılcık Şerbeti'nin 113. bölümünde; Nilay’dan öğrendikleriyle Asil’in karşısına dikilen Mustafa, bedelini ödeyerek ondan istediği bilgileri almak üzere sözleşir
Mustafa’nın davranışlarındaki değişiklikten şüphelenen Işıl, Nilay’ı sıkıştırarak ondan bilgi almaya çalışır. Nursema ve Firaz’ın ilişkileri gayet iyi gidiyordur. Firaz karısına sürpriz doğum günü partisi yapmaya karar verir. Ancak beklenmeyen bir konuğun gelişiyle parti cehenneme döner. Firaz için artık yolun sonu gelmiştir.
Ömer’in yaptığı düşünülen trafik kazasını araştırmaya girişen Kıvılcım, Asil’in de yardımıyla gerçeğe ulaştığında Ömer hürriyetine kavuşur. Asil’den aldığı delillerle Işıl’ın ne yaptığına iyice emin olan Mustafa, intikamını almak üzere harekete geçer.