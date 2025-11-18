Kızılcık Şerbeti'nin 114. bölümünden 2. fragman yayınlandı
SHOW TV ekranlarının reyting rekorları kıran ve her bölümü olay yaratan fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti', yayınladığı son tanıtımla sosyal medyayı adeta salladı. İşte Kızılcık Şerbeti 114. bölüm 2. fragman...
SHOW TV'nin, yapımını Gold Film'in, yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin 114. bölümünden 2. fragman yayınlandı.
Yayınlanan tanıtımda Kıvılcım, Fatih, Nursema, Nilay ve Abdullah’ın mezar başında sevdiklerine veda etmesi duygu dolu anlara sahne oluyor.
Kıvılcım ile Ömer arasında tansiyon yükselirken Asude, yasta olan Kıvılcım’a destek oluyor.