Kızılcık Şerbeti'nin 134. bölümünde neler oldu? 135. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Evrim Alasya, Barış Kılıç, Ahmet Mümtaz Taylan ve Ceren Yalazoğlu Karakoç'un başrollerini paylaştığı Kızılcık Şerbeti dün akşam 134. bölümle ekrana geldi. Peki, 'Kızılcık Şerbeti'nin 134. bölümde neler oldu? 135. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...
Show TV ekranlarının ilgiyle izlenen dizisi Kızılcık Şerbeti’nin son bölümünde, sırlar gün yüzüne çıkarken aile içindeki dengeler de değişti.
Cemo’yu yolcu ederken Tuncay ile karşılaşan Abdullah, tüm gerçekleri öğrendi. Bu itirafların ardından Almanya seyahatinden vazgeçen Abdullah, eve dönerek Fatih ile sert bir yüzleşme yaşadı. Yaşananları asla kabul etmeyeceğini belirten Abdullah’ın bu tavrı, baba-oğul arasındaki gerilimi yeni bir boyuta taşıdı.
NİLAY EVE DÖNÜYOR
Evi terk ederek Kıvılcım’ın yanına yerleşen Nilay için Abdullah bizzat devreye girdi. Gelininden af dileyen ve ailesinin yanına dönmesini isteyen Abdullah’ın bu samimi adımı karşılık buldu. Yaşanan gerginliklerin ardından Nilay, kayınpederinin ricasını kırmayarak eve dönmeyi kabul etti.
YAĞIZ'IN İNTİKAM PLANI
Ömer ile yaşadığı fiziksel tartışmayı sindiremeyen Yağız, intikam planını devreye soktu. Ömer’i kaçırtarak durumu kontrol altına almaya çalışan Yağız, beklemediği bir sonuçla karşılaştı. Kurduğu planın hedefi haline gelen Yağız, olayların akışında kendi stratejisinin kurbanı oldu.
BOŞANMA KARARI VE BEKLENMEDİK KAZA
İlişkisindeki sorunları aşamayan Abidin, İlknur’a boşanma isteğini resmen iletti. Ancak İlknur, bu karara direnerek ayrılığı kabul etmeyeceğini belirtti.
Öte yandan Nursema ve İlhami’nin evinde çıkan yangın, bölüme damgasını vuran en kritik olaylardan biri oldu. Sevtap’ın içeride olduğunu düşünen Abidin kapıda çaresizce beklerken, Asil bir an bile tereddüt etmeden alevlerin arasına dalarak riskli bir müdahalede bulundu.