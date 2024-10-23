Kızılcık Şerbeti'nin Ezgi'si Duygu Kocabıyık'a 'En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'
Cuma akşamlarının sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin üçüncü sezonunda kadroya dahil olan Duygu Kocabıyık, Avrupa'nın en prestijli fantastik film festivali olan Grimmfest'te En İyi Kadın Oyuncu ödülünün sahibi oldu.
Bu sezon kadrosuna dahil olduğu Kızılcık Şerbeti'nde oyunculuğuyla göz dolduran Duygu Kocabıyık'a bir ödül de İngiltere'den geldi.
Aksiyon gerilim türündeki Sayara: İntikam Meleği filmindeki rolü ile Grimmfest'te en iyi kadın oyuncu ödülünün sahibi Duygu Kocabıyık oldu.
EN İYİ KADIN OYUNCU ÖDÜLÜNÜN SAHİBİ OLDU
Anneke Sluiters / Heresy, Silvana Synovia / Early Birds, Rachel Cook / Succubus gibi güçlü filmlerin ve başrollerinin yer aldığı çekişmeli kategoride Kocabıyık; duygusal ve fiziksel açıdan vahşi yorumuyla hayat verdiği Sayara karakteri ile jüriyi etkileyerek En İyi Kadın Oyuncu ödülünün sahibi oldu.
Grimmfest hakkında:
İlki 2009'da başlayan ve hızlma Avrupa'nın en prestijli fantastik film festivallerinden biri haline gelen Grimmfest; en iyi yeni korku, kült, aşırı fantazi ve bilimkurgu tür sineması dünyasından hem yeni hem de köklü film yapımcılarının harika filmlerini sergilemeye adanmış ve kendini adamış, gerçek anlamda bağımsız bir tür film festivalidir. Festival her yıl Ekim ayında İngiltere'nin Manchester kentinde düzenleniyor.