Kızılcık Şerbeti'nin Ezgi'si Duygu Kocabıyık'a 'En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'

Grimmfest hakkında:

İlki 2009'da başlayan ve hızlma Avrupa'nın en prestijli fantastik film festivallerinden biri haline gelen Grimmfest; en iyi yeni korku, kült, aşırı fantazi ve bilimkurgu tür sineması dünyasından hem yeni hem de köklü film yapımcılarının harika filmlerini sergilemeye adanmış ve kendini adamış, gerçek anlamda bağımsız bir tür film festivalidir. Festival her yıl Ekim ayında İngiltere'nin Manchester kentinde düzenleniyor.