'Kübra' dizisinde ayrılık: Büşra Develi dizinin kadrosundan ayrıldı, Deniz Işın geldi

Netflix'te yayımlanacak, başrollerini Çağatay Ulusoy, Aslıhan Malbora, Ahsen Eroğlu, Ahmet Mümtaz Taylan, Cihan Talay, Aytek Şayan ve Nazan Kesal'ın yer alacağı Kübra dizisinin birinci sezon çekimleri tamamlandı. Henüz ilk sezonu izleyiciyle buluşmayan dizinin 2.sezon çekimleri için oyuncular sete çıkmaya hazırlanırken, Büşra Develi'nin rolünde değişiklik yaşandı.

Büşra Develi kadrodan ayrıldı

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Çağatay Ulusoy, Aslıhan Malbora, Ahsen Eroğlu, Ahmet Mümtaz Taylan, Cihan Talay, Aytek Şayan ve Nazan Kesal gibi isimleri buluşturan dizinin birinci sezon çekimleri tamamlandı. Kısa bir süre sonra ikinci sezon çekimleri başlayacak olan dizinin kadrosuna ilk katılan isimlerden Büşra Develi’nin rolünün ağırlığı değişince projeden ayrıldığı öğrenildi. OGM Pictures imzalı dizinin kadrosuna Deniz Işın dahil oldu.

Kübra dizisi konusu nedir?

Dizinin konusu şöyle:

İstanbul'un arka sokaklarında yaşayan Gökhan, hayatının aşkıyla evlenmek için yaşamını yoluna koymaya çalışmaktadır. Gökhan’ın sıradan hayatı, parçası olduğu sanal arkadaşlık grubundan, Kübra isimli bir hesaptan gelmeye başlayan mesajlarla alt üst olur. Kübra, ona kimsenin bilmediği, beklenmedik olaylar hakkında birtakım bilgi ve uyarılar vermektedir. Bu mesajlaşma zamanla, Gökhan’ın seçilmiş kişi olduğuna inandığı bir yolculuğa dönüşür. Bu yolculukta Gökhan’ın destekçileri kadar düşmanları da olacaktır.