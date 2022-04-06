Yaşam alanını herkes geniş, ferah ve aydınlık olmasını ister bu kişiye daha fazla konfor alanı yaratırken görünüş olarak da huzur verir. Büyük bir oda veya evi kim istemez ki? Eğer küçük bir eviniz varsa veya odalarınız küçükse vereceğimiz yöntemlerle küçük alanları daha ferah ve geniş gösterebilir daha konforlu bir alan yaratabilirsiniz. Ev sahibi ya da kiracı olsanız da, bütçenize uygun bu yöntemler ve tavsiyeler küçük odanızın her noktasını kullanmanıza yarayacak. Küçük ayrıntılarla kolaylıkla alanınızı genişletebilir odanızı daha büyük gösterebilirsiniz. İşte küçük odaları daha büyük göstermek için 10 dekorasyon önerisi

1. Kullanmıyorsanız atın ya da verin

Küçük odanızı genişlemesine en basit yolu güzelce temizlemektir. Kullanmadığınız şeyleri atmakla başlayın. Kullandığınız eşyaları görünmeyen bir yere veya düzenleyicilere düzenli bir şekilde yerleştirin. Bu şekilde etrafta eşyalarınızın dağınık bir şekilde görmesinden kurtulabilirsiniz.