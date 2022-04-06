Küçük odaları daha büyük göstermek için 10 dekorasyon önerisi
Yaşadığımız ev söz konusu olunca hepimiz daha fazla alan isteriz. Ama bu her zaman mümkün olmayabiliyor. Alan açısından büyük alanlar daha ferah dururken küçük alanlar ise daha pratik kullanıma sahip olabilir? Peki küçük odaları nasıl daha geniş gösterebilirsiniz? İşte 10 yöntem
Yaşam alanını herkes geniş, ferah ve aydınlık olmasını ister bu kişiye daha fazla konfor alanı yaratırken görünüş olarak da huzur verir. Büyük bir oda veya evi kim istemez ki? Eğer küçük bir eviniz varsa veya odalarınız küçükse vereceğimiz yöntemlerle küçük alanları daha ferah ve geniş gösterebilir daha konforlu bir alan yaratabilirsiniz. Ev sahibi ya da kiracı olsanız da, bütçenize uygun bu yöntemler ve tavsiyeler küçük odanızın her noktasını kullanmanıza yarayacak. Küçük ayrıntılarla kolaylıkla alanınızı genişletebilir odanızı daha büyük gösterebilirsiniz. İşte küçük odaları daha büyük göstermek için 10 dekorasyon önerisi
1. Kullanmıyorsanız atın ya da verin
Küçük odanızı genişlemesine en basit yolu güzelce temizlemektir. Kullanmadığınız şeyleri atmakla başlayın. Kullandığınız eşyaları görünmeyen bir yere veya düzenleyicilere düzenli bir şekilde yerleştirin. Bu şekilde etrafta eşyalarınızın dağınık bir şekilde görmesinden kurtulabilirsiniz.
2. Ne kadar az o kadar iyi
Odanızı daha geniş göstermenin bir diğer yolu ise daha az eşya koymaktır. Dağınıklık yaratacak eşyaları kesinlikle odaya dahil etmemelisiniz. Küçük bir yatak odasını ele alalım, yatak başlığı odanın odağı haline gelir. Ama yatağın ucuna da bir başlık koymak çok alan kaplarken eşyalarını dolaba koymaktansa rastgele asabileceğin bir alan oluşturur. Yani eşyalarını yatak ucu tahtasına atarken bulabilirsiniz kendinizi bu da dağınıklığı artırır.
3. Mobilyalarınız ölçülü tutun
Küçük bir odayı rahatlıkla kullanabiliyorsanız o zaman sorun yoktur demektir. Mesela yatak odasında yatağı duvara yaslamaktansa ortalayarak iki tarafında boş alan olacak şekilde yerleştirmek daha iyi olacaktır. Bu yüzden tercihinizi büyük mobilyalardan kaçınarak oda ölçüsüne göre daha şık mobilyalardan kullanabilirsiniz. Ayrıca farklı formlardaki mobilyaları kullanarak odaya karakter vermeyi de unutmamalısınız.
4. Eşyaların ayakları kısa tutulmalı
Mobilyanızı seçerken tercihinizi alçak ama altı boş mobilyalardan kullanmalısınız. Alçak ve altı boş mobilyalar ile ferahlığın artmasının sebebi mobilyaların ayaklarını görmek ferahlık illüzyonu yaratır. Bunu sebebi ışığın ve havanın geçebilmesidir.