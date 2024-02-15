Netflix'te 24 ülkede zirveye çıkan yeni Türk filmi

Netflix, 5 Şubat-11 Şubat haftası platformda en çok izlenen filmleri paylaştı. Netflix'te geçen hafta en çok izlenen İngilizce olmayan filmler listesinde 2. sırada Kül yer alıyor. Başrollerini Funda Eryiğit, Alperen Duymaz ve Mehmet Günsür’ün paylaştığı, Erdem Tepegöz’ün yönettiği, senaryosunu Erdi Işık’ın kaleme aldığı film Ay Yapım imzalı.

Netflix filmin 18 yaş üstü izleyiciler için uygun olduğu uyarısını yapıyor.