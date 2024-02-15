Netflix'te 24 ülkede zirveye çıkan yeni Türk filmi
İstanbul İçin Son Çağrı'nın ardından yerli bir film daha Netflix'te ilgi çekmiş görünüyor: Başrollerinde Funda Eryiğit, Mehmet Günsür ve Alperen Duymaz'ın yer aldığı Kül filmi... Peki, Kül filminin konusu ne? İşte filme kısa bir bakış...
Netflix, 5 Şubat-11 Şubat haftası platformda en çok izlenen filmleri paylaştı. Netflix'te geçen hafta en çok izlenen İngilizce olmayan filmler listesinde 2. sırada Kül yer alıyor. Başrollerini Funda Eryiğit, Alperen Duymaz ve Mehmet Günsür’ün paylaştığı, Erdem Tepegöz’ün yönettiği, senaryosunu Erdi Işık’ın kaleme aldığı film Ay Yapım imzalı.
Netflix filmin 18 yaş üstü izleyiciler için uygun olduğu uyarısını yapıyor.
Netflix rakamlarına göre geçen hafta dünyada en çok izlenen İngilizce olmayan film Çöl Avcıları (Badland Hunters) olmuş. İkinci sırada Kül var. Üçüncü sırada ise platformda 6. haftasını geride bırakan Kar Kardeşliği yer alıyor.
Türkiye'de platformda geçen hafta en çok izlenen film olan Kül 24 ülkede de en çok izlenen 10 film arasına girmiş.
Bu ülkeler şöyle: Türkiye, Arjantin, Brezilya Şili, Kolombiya, Guadeloupe, Martinik, Uruguay, Venezuela, Avusturya, Hırvatistan, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İtalya, Lüksemburg, Polonya, Romanya, Sırbistan, ispanya, İsviçre, Fas, Lübnan.
KÜL FİLMİ KONUSU
Peki, Kül filminin konusu ne? Netflix Kül filmini şu sözlerle tanıtıyor:
Gökçe kendi yaşamında kaybettiği heyecanı eşi Kenan’ın sahibi olduğu yayınevine gelen kitaplardan Kül’ün hikayesinde bulur. Peşine takıldığı bu gizemli hikaye, Gökçe’ye uzun zamandır hissedemediği duyguları yeniden yaşatırken, Kenan ile sahip oldukları mutlu aile tablosunun kısa sürede paramparça olmasına neden olur.