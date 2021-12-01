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2021'in en iyi 20 şarkısı belli oldu: İşte en popüler 2021 şarkıları
The Guardian gazetesinin 31 kişilik müzik yazarıyla seçtiği 2021'nin en iyi şarkıları belirlendi. Listede uzun yıllar sonra yeni albüm çıkaran ABBA grubu da yer aldı. İşte 2021'in en iyi çıkış yapan şarkıları...
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The Guardian'ın 31 müzik yazarının oylarıyla belirlenen 2021'in en iyi 20 şarkısı açıklandı. Listede The Weekend, ABBA, Billie Elish yer alıyor. İşte 2021'in en iyi 20 şarkısı...
20. The Weeknd–Take My Breath
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Amerikan Müzik Ödülleri (AMAs) 2021'de de sahne alan Silk Sonic 19. sıradan giriş yaptı.
19. Silk Sonic–Leave the Door Open
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Uzun yıllar sonra yeni albüm çıkaran ABBA grubu 18. sırada çıkış yaptı.
18. Abba–Don’t Shut Me Down
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17. Pearl Charles–Only for Tonight