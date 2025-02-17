2025 BAFTA Ödülleri sahipleri belli oldu
İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA) Ödülleri Londra'da düzenlenen tören ile sahiplerine verildi.
İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA) Ödülleri'nin bu yılki sahipleri belli oldu. David Tennant'ın sunduğu 2025 BAFTA Ödülleri 16 Şubat Pazar günü Londra'da sahiplerine verildi.
12 dal adaylık alan Edward Berger imzalı Conclave, gecede En İyi Film ödülünü aldı. 9 adaylıkla ikinci sırada yer alan Netflix yapımı Emilia Pérez, Zoe Saldaña'nın performansıyla ödüle layık görüldü. Ayrıca En İyi Yabancı Film ödülünü kazandı.
BAFTA 2025'te ödül alan tüm filmler şu şekilde:
Film: Conclave
Britanya Yapımı Film: Conclave
Yabancı Film: Emilia Pérez
Yönetmen: The Brutalist - Brady Corbet
Kadın Oyuncu: Mikey Madison - Anora
Erkek Oyuncu: Adrien Brody - The Brutalist
Yardımcı Kadın Oyuncu: Zoe Saldaña - Emilia Pérez
Yardımcı Erkek Oyuncu: Kieran Culkin - A Real Pain
İlk Film (Britanyalı Yazar, Yönetmen Ya Da Yapımcı): Kneecap
Belgesel: Super/Man: The Christopher Reeve Story
Animasyon Film: Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl
Çocuk ve Aile Filmi: Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl
Özgün Senaryo: A Real Pain
Uyarlama Senaryo: Conclave
Casting: Anora
Sinematografi: The Brutalist
Kostüm Tasarımı: Wicked
Kurgu: Conclave
Saç ve Makyaj: The Substance
Özgün Müzik: The Brutalist - Daniel Blumberg
Prodüksiyon Tasarımı: Wicked
Görsel Efekt: Dune: Part Two
Ses: Dune: Part Two
Kısa Animasyon: Wander to Wonder
Kısa Film: Rock, Paper, Scissors
Yükselen Yıldız: David Jonsson