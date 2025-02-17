2025 BAFTA Ödülleri sahipleri belli oldu

İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA) Ödülleri Londra'da düzenlenen tören ile sahiplerine verildi.

Özge Çolak

Özge Çolak
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2025 BAFTA Ödülleri sahipleri belli oldu - Resim : 1

İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA) Ödülleri'nin bu yılki sahipleri belli oldu. David Tennant'ın sunduğu 2025 BAFTA Ödülleri 16 Şubat Pazar günü Londra'da sahiplerine verildi.


 

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2025 BAFTA Ödülleri sahipleri belli oldu - Resim : 2

12 dal adaylık alan Edward Berger imzalı Conclave, gecede En İyi Film ödülünü aldı. 9 adaylıkla ikinci sırada yer alan Netflix yapımı Emilia Pérez, Zoe Saldaña'nın performansıyla ödüle layık görüldü. Ayrıca En İyi Yabancı Film ödülünü kazandı. 

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2025 BAFTA Ödülleri sahipleri belli oldu - Resim : 3

BAFTA 2025'te ödül alan tüm filmler şu şekilde:

Film: Conclave

Britanya Yapımı Film: Conclave

Yabancı Film: Emilia Pérez

Yönetmen: The Brutalist - Brady Corbet

Kadın Oyuncu: Mikey Madison - Anora

Erkek Oyuncu: Adrien Brody - The Brutalist

Yardımcı Kadın Oyuncu: Zoe Saldaña - Emilia Pérez

Yardımcı Erkek Oyuncu: Kieran Culkin - A Real Pain

İlk Film (Britanyalı Yazar, Yönetmen Ya Da Yapımcı): Kneecap

Belgesel: Super/Man: The Christopher Reeve Story

Animasyon Film: Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl

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2025 BAFTA Ödülleri sahipleri belli oldu - Resim : 4

Çocuk ve Aile Filmi: Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl

Özgün Senaryo: A Real Pain

Uyarlama Senaryo: Conclave

Casting: Anora

Sinematografi: The Brutalist

Kostüm Tasarımı: Wicked

Kurgu: Conclave

Saç ve Makyaj: The Substance

Özgün Müzik: The Brutalist - Daniel Blumberg

Prodüksiyon Tasarımı: Wicked

Görsel Efekt: Dune: Part Two

Ses: Dune: Part Two

Kısa Animasyon: Wander to Wonder

Kısa Film: Rock, Paper, Scissors

Yükselen Yıldız: David Jonsson