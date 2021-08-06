28. İstanbul Caz Festivali’nde mutlaka gidilmesi gereken 8 konser
28. İstanbul Caz Festivali 1 Eylül’de başlıyor. Dopdolu bir programla 2021 senesine tat katacak İstanbul Caz Festivali’nde kaçırmamanız gereken 8 konseri seçtik.
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen İstanbul Caz Festivali kapılarını 1 Eylül'de 28’inci kez cazseverlerle buluşacak. Festivaldeki etkinlikler açık hava mekanlarında olacak ve tam 40’a yakın konser ve etkinlik gerçekleşecek. Şu günlerde açık hava etkinlikleri kaçmaz… Peki 24 gün sürecek 40 etkinlik arasından hangisine gitmeli? İşte 28. İstanbul Caz Festivali’nde öne çıkan konserler…
Stefano Di Battista “More Morricone” // Ferit Odman Quintet
Kariyenin dönüm noktasında yolu orkestra şefi ve trompetçi Ennio Morricone ile kesişen Battista, bu bahar çıkardığı 12 parçalık “Morricone Stories” albümününü de Morricone’ya adıyor. Battista ve ekibi festival sahnesinde, 2020 Temmuz’unda kaybettiğimiz Morricone’yi, bestelediği film müziklerinden bir repertuvarla anıyor. 14 Eylül Salı gecesi, Swissotel The Bosphorus’da gerçekleşecek etkinliğin açılışı ise Türk caz sahnesinin sevilen isimlerinden Ferit Odman öncülüğündeki beşliye emanet.
Kenan Doğulu “İhtimaller”
28 yıllık müzik hayatında unutulmaz başarılara imza atan Kenan Doğulu, kariyerindeki ilk caz projesi olan ve 2016’da dinleyiciyle buluşan “İhtimaller” ile, uzun ve mecburi bir aradan sonra yepyeni bir konserle karşınızda.
Sanatçının yıllar içerisinde müzikseverlere sunduğu birçok hit parçanın Ercüment Orkut, Can Çankaya ve Bulut Gülen tarafından caz formlarında yeniden düzenlemelerini sergileyeceği etkinlik 15 Eylül Çarşamba akşamı Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda gerçekleşecek.
Anqélique Kidjo “An African Odyssey”
Şarkıcı, oyuncu, yazar ve aktivist Angelique Kidjo 4 Grammy sahibi, UNICEF’in iyi niyet elçisi ve “Aslan Kral”, “Street Fighter” gibi on sekiz filmin soundtrack’lerinde imzası bulunuyor… Angelique Kidjo gösterişli kostümleri, yüksek enerjisi, etkileyici sesi ve müziğindeki zengin melodik yapılarla 6 Eylül Pazartesi akşamı The Marmara Esma Sultan Yalısı’nda sahnede olacak. Afrika ezgileri, soul, funk, rap, samba, reggae, caz ve blues türlerini kucaklayan bu konserde yolculuk Afrika’dan başlayacak, Sahara ve Londra gibi farklı yerlere uğrayıp dinleyicileri Fransa’nın sakin kıyılarına bırakacak.
Arlo Parks // Geeva Flava
BBC Yılın Sanatçısı Ödülü’nü kazanan ve Glastonbury ve Latitude festivalleri gibi önemli müzik sahnelerinde yer alan Arlo Parks 10 Eylül Cuma akşamı Beykoz Kundura’da sahnede olacak. Şarkılarının pusulasının şiirler olduğunu söyleyen Parks, evrensel kelimeleri bulmak ve o kelimeleri notalarla birleştirerek tüm dil bariyerlerini duygularla aşmak istiyor. Aynı akşam sahnede 2016 Genç Caz birincisi, türler arası duvarları aşan Geeva Flava da olacak. Projeye verdiği destekle +1 de caz severlerin keyfine artı bir katacak.