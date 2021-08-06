28. İstanbul Caz Festivali’nde mutlaka gidilmesi gereken 8 konser

Kenan Doğulu “İhtimaller”

28 yıllık müzik hayatında unutulmaz başarılara imza atan Kenan Doğulu, kariyerindeki ilk caz projesi olan ve 2016’da dinleyiciyle buluşan “İhtimaller” ile, uzun ve mecburi bir aradan sonra yepyeni bir konserle karşınızda.

Sanatçının yıllar içerisinde müzikseverlere sunduğu birçok hit parçanın Ercüment Orkut, Can Çankaya ve Bulut Gülen tarafından caz formlarında yeniden düzenlemelerini sergileyeceği etkinlik 15 Eylül Çarşamba akşamı Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda gerçekleşecek.