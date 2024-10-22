28. İstanbul Tiyatro Festivali programında öne çıkan 7 oyun
28. İstanbul Tiyatro Festivali, 22 Ekim-19 Kasım tarihleri arasında, Türkiye’den ve yurtdışından merakla beklenen yepyeni oyunlardan yenilikçi performanslara toplam 19 tiyatro, performans ve dans gösterisini Mehmet Birkiye küratörlüğünde bir araya getiriyor.
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Koç Holding Enerji Grubu Şirketleri Aygaz, Entek Opet ve Tüpraş sponsorluğunda düzenlenen festivalin kaçırılmaması gereken 7 oyununu sizin için derledik.
SANKAI JUKU İLK KEZ FESTİVALDE: UTSUSHI
24-25 Ekim, 20.00, Zorlu PSM Turkcell Sahnesi
Japonya’nın evrensel kültür mirasına hediyelerinden butoh dansının en çarpıcı örneklerinden biri Utsushi, festivalin sürprizlerinden. 1980’lerden bu yana tüm dünyada fırtınalar estiren Sankai Juku, Ushio Amagatsu imzalı bu eserle, Japonya ile Türkiye arasında diplomatik ilişkilerin tesisinin 100. yıldönümü vesilesiyle ilk kez festival kapsamında Türkiye’de olacak.
BU İŞTE BİR KADIN VAR: NORA (BİR BEBEK EVİ)
30-31 Ekim 20.00, Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi
Festivalin konusunu kadın hikâyelerinden alan ve/veya yazarı, yönetmeni, oyuncusu kadın olan oyunlardan bir seçki sunan “Bu İşte Bir Kadın Var” başlığında bu sene, kadın ve erkeğin geleneksel rollerini sorgulayan Nora (Bir Bebek Evi) yer alıyor. Tuğçe Altuğ’un öncelikli olarak kadın yaratıcılarla çalışmak ve kadın hikâyeleri anlatmak için kurduğu Tiyatro Circa’nın bu ilk yapımı Nora (Bir Bebek Evi)’nde Nora’ya Tuğçe Altuğ hayat verirken sahnelerin özlenen ismi Deniz Celiloğlu, sevilen oyuncu Özlem Öçalmaz ve Cem Avnayım da ona eşlik ediyor. Yönetmenliğini yeni kuşağın heyecan veren temsilcilerinden Selin Şenköken’in üstlendiği Nora (Bir Bebek Evi) festivalde mutlaka izlenmesi gereken yapımlardan biri olarak öne çıkıyor.
COMÉDIE FRANÇAISE İLK KEZ TÜRKİYE’DE: HEKABE, HEKABE DEĞİL
2-3 Kasım, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi
Dünyanın en köklü tiyatro topluluğu Comédie-Française, prömiyerini bu yaz Avignon Festivali’nde gerçekleştirdiği en yeni yapımıyla İstanbul Tiyatro Festivali’ne geliyor. Çağımızın önde gelen tiyatrocularından, Avignon Festivali Artistik Direktörü Tiago Rodrigues’in yazıp yönettiği Hekabe, Hekabe Değil’de otizmli bir oğlu olan bir annenin adalet arayışı yüzyılları aşıp günümüzde yankılanıyor. Yazarın gerçekle kurguyu, kişisel ile politik olanı birleştirdiği, sanatsal araçlarla hayatı şiirsel bir dönüşüme uğrattığı Hekabe, Hekabe Değil, Fransa’nın en iyileri sayılan ve her biri birer “ikon” olarak tanımlanan Comédie-Française oyuncuları ile festivalin kaçırılmaması gereken yapıtlarından biri.