28. İstanbul Tiyatro Festivali programında öne çıkan 7 oyun

BU İŞTE BİR KADIN VAR: NORA (BİR BEBEK EVİ)

30-31 Ekim 20.00, Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi

Festivalin konusunu kadın hikâyelerinden alan ve/veya yazarı, yönetmeni, oyuncusu kadın olan oyunlardan bir seçki sunan “Bu İşte Bir Kadın Var” başlığında bu sene, kadın ve erkeğin geleneksel rollerini sorgulayan Nora (Bir Bebek Evi) yer alıyor. Tuğçe Altuğ’un öncelikli olarak kadın yaratıcılarla çalışmak ve kadın hikâyeleri anlatmak için kurduğu Tiyatro Circa’nın bu ilk yapımı Nora (Bir Bebek Evi)’nde Nora’ya Tuğçe Altuğ hayat verirken sahnelerin özlenen ismi Deniz Celiloğlu, sevilen oyuncu Özlem Öçalmaz ve Cem Avnayım da ona eşlik ediyor. Yönetmenliğini yeni kuşağın heyecan veren temsilcilerinden Selin Şenköken’in üstlendiği Nora (Bir Bebek Evi) festivalde mutlaka izlenmesi gereken yapımlardan biri olarak öne çıkıyor.