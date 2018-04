Yepyeni single çalışmaları karşınızda 30 Seconds To Mars!

Geçtiğimiz Mayıs ayında yayınlanan 4. Stüdyo albümleri "Love, Lust, Faith and Dreams"in tanıtımına hız verdikleri şu günlerde, albümün çok sevilen şarkılarından biri olan "Do or Die" için muhteşem bir video klip hazırladılar. Grubun konserleri sırasında yaşadıkları, kuliste yaşananlar, fanların konuşmaları derken, unutulmayacak bir video klip çıkmış ortaya.

Önde gelen Alternatif Rock gruplarından olan ve 1998 yılında başladıkları müzik kariyerlerine ara vermeden devam eden topluluk, "yeni albüm - yeni konser serisi" mottosundan yola çıkarak 21 Ağustos itibarıyla neredeyse tüm dünyayı kapsayan bir konserler serisine hazırlanıyor. Amerika, İspanya, Almanya, Japonya ve Avustralya grubun konser vereceği ülkelerden bazıları...