Paris, New York ve Londra’da 120 metro istasyonu ve Türkiye’den 120 yüz... Bu üç şehirde yaşayan ve üreten Türkiyeli 120 ismin, özel bir görsel anlatım diliyle fotoğraflanmasının ardından, sergilerle dünyanın pek çok şehrinde izleyiciye sunulan 40 İstasyon Projesi’nde, bu kez üçlemenin tüm duraklarındaki 120 önemli portre bir kitapta toplanıyor.

Muammer Yanmaz ve Selen Akçalı’nın bir üçleme olarak hayat verdikleri fotoğraf projesi “40 İstasyon”, 2002 yılında Paris ayağıyla başladı. Paris’te yaşayan 40 Türkiyeli isim, kendi seçtikleri metro istasyonlarında Muammer Yanmaz tarafından fotoğraflandı. Komet, Alev Ebuzziya, Güzin Dino, Ece-Ayşe Ege (Dice Kayek), Nilüfer Göle gibi sanat ve bilim insanlarını bir araya getiren “40 İstasyon Paris”, Türkiye ve dünyanın çeşitli galerilerinde sergilendikten sonra projenin ikinci ayağı New York oldu. Bu kez New York metrosu, 40 farklı istasyonunda, Burhan Doğançay, Gürer Aykal, Şirin Devrim, Arif Mardin, Mehmet Öz gibi isimleri ağırladı. Üçleme, Londra durağıyla son buldu. “40 İstasyon Londra” sergisinde de Hüseyin Çağlayan, Emre Aracı, Esin Alpogan gibi birbirinden farklı alanlarda eserler veren Londralı Türkler yer aldı. “40 İstasyon”un her üç ayağı da dünyanın pek çok şehrinde sergilendi.

40 İstasyon Üçlemesi şimdi de, kökleri Türkiye topraklarına bağlı bu 120 önemli portreyi bir kitapta bir araya getiriyor. Dünyanın üç büyük metropolünde sanat, bilim ve iş dünyasındaki üretimleriyle dikkat çeken 120 kişi; metro duraklarının sağladığı mekan birliği ve Muammer Yanmaz’ın görsel anlatım diliyle 40 İstasyon kitabında ortak bir yolculuğa çıkıyorlar.

Merih Akoğul’un önsözü ile sunulan kitap, bugün bazıları aramızda olmayan 120 değerli insanımıza saygı niteliği de taşıyor.