49. İstanbul Müzik Festivali’nden Kaçırılmayacak 11 Konser
49. İstanbul Müzik Festivali, 18 Ağustos'ta klasik müzikseverler ile buluşmaya hazırlanıyor. İKSV'nin katkıları ile gerçekleşen festival 16 Eylül'e dek sürecek. 49. İstanbul Müzik Festivali'nde kaçırmamanız gereken 11 konseri sizler için seçtik.
49. İstanbul Müzik Festivali, geçen sene sahnelere verdiği aranın ardından bu sene, tarihinde ilk kez, bütün konserleri açık hava mekanlarda gerçekleştiriyor. İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 49. İstanbul Müzik Festivali, 18 Ağustos – 16 Eylül tarihleri arasında dinleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Bu seneki teması “Başka Bir Dünya Mümkün” olan festival, Türkiye ve yurt dışından 30’un üstünde solist, topluluk ve orkestrayı, 14 farklı mekanda ağırlayacak. Birçok yıldız isimle müzikseverlere bir müzik şöleni yaşatacak festivalden kaçırılmayacak 11 konseri sizin için derledik.
AÇILIŞ KONSERİ: TEKFEN FİLARMONİ ORKESTRASI & ANNA VINNITSKAYA
Festival, perdesini özel bir buluşmayla açıyor. Festivalin açılış gecesinde şef Aziz Shokhakimov yönetimindeki Tekfen Filarmoni Orkestrası, ödüllü piyanist Anna Vinnitskaya’ya eşlik edecek. Vinnitskaya, festivale 10 yıl aradan sonra tekrar konuk oluyor.
- Tarih: 18 Ağustos Çarşamba 20.00
- Mekan: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu
FAZIL SAY “DOĞANIN SESİ”
“Başka bir dünya mümkün mü?” sorusunu müziğin diliyle yanıtlayacak olan değerli piyanistimiz Fazıl Say, festivalin temasıyla birebir bağlantılı olarak Kaz Dağları ve Yürüyen Köşk başlıklı eserlerini seslendirecek. Say’ın yeni yazdığı eseri olan “Yeni Hayat”ın da Dünya prömiyerinin gerçekleşeceği gecede, kendisine casalQuartett ve keman sanatçısı Friedemann Eichhorn eşlik edecek.
- Tarih: 19 Ağustos Perşembe 20.00
- Mekan: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu
BİFO ÖZEL: BORUSAN QUARTET & PAUL MEYER
BİFO Özel serisi, geçtiğimiz festivalde olduğu gibi seçkin solistleri müzikseverlerle buluşturmaya devam ediyor. Konser serisinin ilk gecesinde Borusan Quartet, ünlü klarnetçi Paul Meyer ile sahne alacak. Birçok ünlü müzisyenle işbirliğiyle bilinen yıldız klarnetçinin enstrümanın ses rengini olağanüstü bir biçimde nasıl yansıttığına şahit olacağız.
- Tarih: 25 Ağustos Çarşamba 20.00
- Mekan: Sakıp Sabancı Müzesi Fıstıklı Teras
İLHAN USMANBAŞ 100 YAŞINDA!
Türkiyeli çağdaş besteciler arasında ikinci kuşağın temsilcisi olan İlhan Usmanbaş, ABD’de Fromm Müzik ve Koussevitzky, Polonya’da Wieniawski, Paris’te Besteciler Tribünü ile uluslararası çapta en çok ödül sahibi bestecimiz; aynı zamanda 2004 İstanbul Müzik Festivali’nin Yaşam Boyu Başarı Ödülü sahibi… İlhan Usmanbaş’ın 100. yaşını İstanbul Müzik Festivali’nde kutluyoruz. Her biri Türkiye’nin en iyi orkestralarıyla çalışan aynı zamanda solist kariyerlerine de başarıyla devam eden üyeleriyle çağdaş müzik topluluğu Diskant seslendirecek.
İlhan Usmanbaş’ın 1960 tarihli Sekizil adlı yapıtı ve solo çalgı müziklerinden seçmelerle birlikte, öğrencileri Ahmet Altınel, Özkan Manav ve Mehmet Nemutlu’nun bu özel konser için besteledikleri eserlerin dünya prömiyerleri de programda yer alıyor.
- Tarih: 26 Ağustos Perşembe 19.30
- Mekan: ARTER Arka Bahçe