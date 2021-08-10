49. İstanbul Müzik Festivali’nden Kaçırılmayacak 11 Konser

49. İstanbul Müzik Festivali, geçen sene sahnelere verdiği aranın ardından bu sene, tarihinde ilk kez, bütün konserleri açık hava mekanlarda gerçekleştiriyor. İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 49. İstanbul Müzik Festivali, 18 Ağustos – 16 Eylül tarihleri arasında dinleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Bu seneki teması “Başka Bir Dünya Mümkün” olan festival, Türkiye ve yurt dışından 30’un üstünde solist, topluluk ve orkestrayı, 14 farklı mekanda ağırlayacak. Birçok yıldız isimle müzikseverlere bir müzik şöleni yaşatacak festivalden kaçırılmayacak 11 konseri sizin için derledik.

AÇILIŞ KONSERİ: TEKFEN FİLARMONİ ORKESTRASI & ANNA VINNITSKAYA

Festival, perdesini özel bir buluşmayla açıyor. Festivalin açılış gecesinde şef Aziz Shokhakimov yönetimindeki Tekfen Filarmoni Orkestrası, ödüllü piyanist Anna Vinnitskaya’ya eşlik edecek. Vinnitskaya, festivale 10 yıl aradan sonra tekrar konuk oluyor.