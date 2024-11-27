"A Man on the Inside" dizisi konusu ne, oyuncuları kimler?

A Man On The Inside konusu ne?

Alzheimer hastası karısı öldükten sonra amaçsız ve gayretsiz kalan yaşlı bir adam, kızının ona kendine uğraş bulmasını öğütlemesi üzerine gazetedeki bir ilan ile ilgilenir. Bir dedektiflik ajansı, teknolojiden anlayan yaşlı bir adam aramaktadır. Kahramanımız Charles, emekliliğinden önce eski bir mühendis ve üniversitede profesördür. İlanın kendisine göre olduğunu düşünüp ilana başvurur ve müthiş bir dedektiflik macerasına atılır. Yaşlı adamın aşırı gayretli, muzip ve yer yer sarsak halleri oldukça keyifli.