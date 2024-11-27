"A Man on the Inside" dizisi konusu ne, oyuncuları kimler?
Yeni Netflix komedi dizisi "A Man On The Inside" 21 Kasım Perşembe günü yayınlandı. İlk sezonu 30'ar dakikalık 8 bölümden oluşan A Man on the Inside, Netflix Türkiye'de en çok izlenen üçüncü dizi konumunda. Peki "A Man on the Inside" dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? Yakından bakalım...
A Man on the Inside, 21 Kasım Perşembe günü Netflix kütüphanesinde yerini aldı. İlk sezonu 30'ar dakikalık 8 bölümden oluşan A Man on the Inside, Netflix Türkiye'de en çok izlenen üçüncü dizi konumunda.
Dizi şimdiden hem izleyicilerin hem de eleştirmenlerin kalbini çalmayı başarmışa benziyor.
Mike Schur imzalı A Man on the Inside, 2021 yılında En İyi Belgesel Film dalında Oscar® adayı olan Köstebek Ajan adlı belgeselden uyarlandı.
A Man On The Inside konusu ne?
Alzheimer hastası karısı öldükten sonra amaçsız ve gayretsiz kalan yaşlı bir adam, kızının ona kendine uğraş bulmasını öğütlemesi üzerine gazetedeki bir ilan ile ilgilenir. Bir dedektiflik ajansı, teknolojiden anlayan yaşlı bir adam aramaktadır. Kahramanımız Charles, emekliliğinden önce eski bir mühendis ve üniversitede profesördür. İlanın kendisine göre olduğunu düşünüp ilana başvurur ve müthiş bir dedektiflik macerasına atılır. Yaşlı adamın aşırı gayretli, muzip ve yer yer sarsak halleri oldukça keyifli.