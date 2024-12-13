Ahsen Eroğlu'na İtalya’dan 'En İyi Kadın Oyuncu Ödülü

Aysın Kadirbeyoğlu ve Ozan Yoleri'nin senaryosunu beraber kaleme aldığı filmde beklenmeyen bir kaza sonucu akademik ve özel hayatı alt üst olduğu için Paris'ten İstanbul'a dönen, yirmili yaşlarının ortasında bocalayan, genç resim restoratörü Defne'nin hikayesi anlatılıyor.