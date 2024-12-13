Ahsen Eroğlu'na İtalya’dan 'En İyi Kadın Oyuncu Ödülü
Ahsen Eroğlu, İtalya'da gerçekleşen 14. Asti Uluslararası Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'ne layık görüldü.
Başrollerinde Ahsen Eroğlu, Hazal Subaşı ve Özlem Zeynep Dinsel'in yer aldığı 'Başlangıçlar', ayrıca İtalyan Sinema Dergisi Fabrique Du Cinéma'da 'Yılın En İyi Yabancı Film' adayları arasında gösterildi.
Dünya prömiyerini yaptığı 27. Tallinn Black Nights Film Festivali'nden NETPAC Ödülü'yle dönen ‘Başlangıçlar' filmi 13 Aralık'ta Türkiye'de vizyona girmeye hazırlanıyor.
AHSEN EROĞLU'NA EN İYİ KADIN OYUNCU ÖDÜLÜ
Ahsen Eroğlu, 14. Asti Uluslararası Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'ne layık görüldü.
Aysın Kadirbeyoğlu ve Ozan Yoleri'nin senaryosunu beraber kaleme aldığı filmde beklenmeyen bir kaza sonucu akademik ve özel hayatı alt üst olduğu için Paris'ten İstanbul'a dönen, yirmili yaşlarının ortasında bocalayan, genç resim restoratörü Defne'nin hikayesi anlatılıyor.