Akla ve Kalbe Giden İletişim Yolları

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Öğrenciler, siyasiler, iş insanları için yeni bir iletişim rehberi...

Akla ve Kalbe Giden İletişim Yolları, iletişimin bir yetenek değil, öğrenilebilen bir beceri olduğu tezinden hareketle başarılı iletişimin ipuçlarını sunuyor. Kitapta sözel iletişim ve beden dilinin ögelerinden yola çıkıp, doğru etkileşim için yapılması gerekenler anlatılıyor.

“Bu kitap, işinde veya özel yaşamındaki iletişim sorunlarını aşmak, kendini ve diğer insanları daha iyi anlamak ve dünyaya sesini güçlü bir biçimde duyurmak isteyenler için yazıldı” diyen Fatoş Karahasan, hem akıl hem kalp gözümüzü açarak yeni bir iletişim tarzına çağırıyor.

Fatoş Karahasan kitapla ilgili şu yorumda bulunuyor: “Ünlü yazar Leo Tolstoy’un dediği gibi 'Herkes kendini değiştirmeyi düşünüyor ama hiç kimse kendisini değiştirmeyi düşünmüyor. Daha iyi bir dünya için, önce kendimizi iyileştirmemiz gerek.' Ne yazık ki, ülkemizdeki iletişim kuramayan, alıngan, öfkeli ve saldırgan bireylerin sayısı hızla artıyor. 'Konuşa konuşa anlaşmak' giderek imkansızlaşıyor. Evde, trafikte, okulda, işte, televizyon dizilerinde ve siyasi arenada sürekli olarak birbirini suçlayan ve acı sözlerle eleştiren insanların olduğu bir ülkede yaşamak çok güç. Sözel şiddet kolayca biçim değiştiriyor ve fiziki şiddete dönüşüyor. Hayatın her alanına gerginlik hakim oluyor. Bu gidişe 'dur' demek için, herkesin kendi iç sesine kulak vermesi, sakinleşmesi ve kendisini korkmadan ifade edebilmesi gerekiyor."

Üç yıllık bir çalışmanın ürünü olan kitap, dünyanın önde gelen iletişim uzmanlarının, psikologların, bilim adamlarının ve araştırmaların sunduğu bilgiler çerçevesinde yazıldı ve okurları, hayatı daha mutlu yaşamak için önce kendilerini anlamaya davet ediyor.



