Altın Portakal Ödülleri sahiplerini buldu

Gecede; Nadim Güç’ün yönettiği “Mukadderat” En İyi Film, yönetmenliğini üstlendiği “Ayşe” ile Necmi Sancak ise En İyi Yönetmen ödüllerinin sahibi oldu. Ayrıca “Mukadderat”; En İyi Kadın Oyuncu (Nur Sürer) ve En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Osman Sonant) ödüllerini de kazandı. “Ayşe” ise En İyi Yönetmen Altın Portakalı’nın yanı sıra geceden En İyi İlk Film, En İyi Kadın Oyuncu (Binnur Kaya) ve Film-Yön En İyi Yönetmen ödülleriyle döndü.