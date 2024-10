Altın Portakal Ödülleri sahiplerini buldu

- En İyi Erkek Oyuncu: Nejat İşler (Evcilik)

- En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Ayça Bingöl (Fidan)

- En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Osman Sonant (Mukadderat)

- Film- Yön En İyi Yönetmen Ödülü: Necmi Sancak (Ayşe)

- Uluslararası Yarışma Jüri Özel Ödülü: Şahit (Yön: Nadir Saeivar)

- Uluslararası Yarışma En İyi Kadın Oyuncu: Vic Carmen Sonne (Şişli Kız/ The Girl Eith The Needle)

- Uluslararası Yarışma En İyi Erkek Oyuncu: Franklin Aro Huasco (Köpek Hırsızı/ The Dog Thief)

- Uluslararası Yarışma En İyi Yönetmen: Vinko Tomicic (Köpek Hırsızı/ The Dog Thief

- Uluslararası Yarışma En İyi Film: Beni Sakın Bırakma (Don’t You Let Me Go)

- En İyi Kısa Film: Neredeyse Kesinlikle Yanlış (Cansu Baydar)

- Kısa Film Jüri Özel Ödülü: Mükemmel (Ece Dizdar)

- En İyi Belgesel: Kadranı Olmayan Saat (Fatma Karakuş Kaçmaz)

- Belgesel Jüri Özel Ödülü: Bedri Rahmi Eyüboğlu-Toprağın Sırrına Erenler (Ali Kemal Pasiner)

- En İyi Öğrenci Filmi: Sistem (Abdülhalim Erez/ Maltepe Üniversitesi)

- Öğrenci Filmi Jüri Özel Ödülü: Döngü (Ramazan Yakut/ Kastamonu Üniversitesi)