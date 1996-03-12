Âşık Olasım Var!

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Bu şarkı herkesin dilinde!

Bu hikaye, henüz 18 yaşında, daha yolun çok başında ama çok yetenekli bir kızın hikayesi...



"Merhaba,

Güzel bir şarkı yaptığımıza inandık, şimdi sana onun hikâyesini anlatacağım, gel dinle bak.

DJ Burak Yeter var ya, bilirsin; bu yılın Ocak ayında Cem Ceminay’ın radyo programına konukken reklam arasında, kadın ve İngilizce de söyleyebilen bir vokal aradığından bahseder. Cem’in program partneri Nur Banu Molla, “Hele bi’ dinlesene şu sesi” diye telefonunda bulunan, kızının ses kayıtlardan birini tıngırdatmaya başlar. Burak “Huh! Evreka! Kim bu sesin sahibi? Hemen tanışalım” der.

Ve işte her şey hızlıca gelişmeye başlar…

Bu kızın, yani 18 yaşındaki Nil Yıldız’ın şu an dinlediğin şarkısının sana ulaşması süreci böylelikle ateşlenir.

Nil’in telefonda kendi çaldığı piyanosu eşliğinde söyleyip kaydettiği şarkının sahibi Ramadan Çaysever ile iletişime geçilir. DJ Burak Yeter şarkıyı yeniden düzenler. Nil, stüdyoya girer. Şarkı İngiltere’ye masteringe gönderilir. DMC’nin Genel Müdürü Samsun Demir şarkıyı beğenir ve tüm dijital platformlarda yayınlanmak üzere hazırlanır.

Fıstık gibi hikâye di mi? İnan şarkı da öyle.

Biz çok sevdik. Bayıldık… Şıkır şıkır sallandık durduk söylerken, dinlerken.

Şimdi istiyorum ki sen de dinle!

Çünki, biz güzel çocuklarız; sen, ben, Burak, Nil, Ramadan… Hepimiz.

Ve hep âşık olasımız var. O yüzden bu şarkı hepimizin…

Aman ha! Sakın aşksız kalma!"



Nil Yıldız kimdir?

12 Mart 1996’da doğdu. Henüz 7 aylıkken, anne-baba-mama-dede kelimelerini bile heceleyemezken, dedesinden “Çok yaşa” demeyi öğrendi. Yani bildiğin papağan kulak!

11 yaşında piyano çalmayı öğrenmeye başladı.

13 yaşında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Yarı Zamanlı Korno Bölümü’nü kazandı, 3 yıl devam etti.

16 yaşında Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde 1 yıllık oyunculuk eğitimi aldı.

18 yaşını ve rüştünü “Burak Yeter feat. Nil Yıldız-Âşık Olasım Var” single çalışması ile taçlandıran Nil, Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi Almanca Bölümü’nde son sınıf öğrencisi. Üniversite eğitimi için konservatuvar sınavlarına hazırlanıyor. Hedefi, sesiyle, sözüyle, sazıyla, dansıyla, oyunuyla tam tekmil bir “Show Girl” olmak.