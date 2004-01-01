Aynur-"Hevra"

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“Hevra” albümü Sony Music Classical etiketiyle müzik marketlerde...

Aynur, 3 senelik aradan sonra yeni albümü “Hevra” ile müzikseverlerin karşısında. Aynur, 2010 yılında çıkardığı “Rewend“ albümünden önce 2004 yılında “Keça Kurdan” ve 2005 yılında “Nûpel” adıyla çıkarmış olduğu albümlerinin ardından dünya basınında adından sıkça bahsettirmiş, geniş bir hayran kitlesi oluşturmayı başarmıştı. “Hevra” albümünde Buika, Yasmin Levy ve Mariza gibi usta sanatçıların prodüktörlüğünü de yapan besteci ve gitarist Javier Limón ile çalıştı.