Sanat, siyaset, bilim ve edebiyat dünyasının ünlü isimlerinin balmumu heykelleri Ankamall’da...

Ankamall, dünyaca ünlü isimlerin birebir ölçülerinde protez göz ve gerçek saç kullanılarak hazırlanan balmumu heykellerini ziyaretçileriyle buluşturuyor. Çocukların kahramanı Shrek, Harry Potter ve Buz Devri Kahramanlarından, edebiyat dünyasının önde gelen isimleri Dostoyevski ve Tolstoy’a kadar, birbirinden ünlü Hollywood yıldızlarının, şarkıcıların, siyaset ve bilim insanlarının da yer aldığı sergi 28 önemli ismin heykellerinden oluşuyor. 4 Mart’ta başlayacak olan etkinlik 27 Mart’a kadar devam edecek.





