Bas gitarın Bach’ı CRR sahnesinde!

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Bas gitarın efsane isimlerinden Victor Lemonte Wooten CRR'da konser vermeye hazırlanıyor

Victor Lemonte Wooten bas gitar ile 2 yaşında, tamamı müzisyen olan kardeşleri sayesinde tanıştı, henüz 5 yaşındayken Wooten Brothers ile ilk konserine çıkan Wooten, 5 Grammy ödülü sahibi ve tam 3 defa Bass Player dergisince dünyada yılın en iyi bas gitaristi olarak gösterildi. 2008'de SMV olarak bilinen Stanley Clarke ve Marcus Miller ile aynı projede yer aldı. Bu grup ile 2008'de Thunder isimli bir albüm kaydetti. Albüm piyasaya çıktıktan sonra 1 yıl süren bir dünya turunu tamamlamıştır. Birçok kişiye göre dünyanın en teknik bas gitaristi olarak bilinir. 2011 yılı itibari ile ilk solo albümü olan A Show of Hands'i elektronik ortamda tekrar düzenleyerek dijital olarak satışa sunan sanatçı 2014 yılında çıkaracağı yeni albümünün tanıtım turnesi kapsamında 4 Mayıs akşamı CRR sahnesine konuk olacak.

