Benedict Cumberbatch Hamlet’i canlandıracak

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Ünlü İngiliz aktör uzun süredir istediği Danimarkalı prens rolünü Barbican'da canlandıracak

'Sherlock' dizisinin yıldızı Benedict Cumberbatch, Londra’nın en önemli tiyatrolarından Barbican’da Shakespeare’in unutulmaz karakterlerinden Hamlet’i canlandıracak.

Merakla beklenen oyunun yapımcılığını üstlenen Sonia Friedman, ünlü oyuncuyla ilgili “Neslinin en yetenekli aktörlerinden” diye konuştu. Cumberbatch’ın 2011’de Danny Boyle’nin yönetmenliğini yaptığı 'Frankenstein' oyunundan sonra sinema ve dizi çalışmalarına ağırlık vermiş ve tiyatroda yer almamıştı. Oyun, 2015 yılının yaz aylarında 12 haftalık bir program çerçevesinde izlenebilecek.