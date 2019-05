İstanbul Film Festivali bu yıl 5-16 Nisan tarihleri arasında yapılıyor. 45 ülkeden 186 filmin gösterileceği festivalin bu yılki büyük sürprizi; festivalin afişinde de Otomatik Portakal filmine gönderme yapılan Stanley Kubrick.

Başyapıt Fabrikası: Kubrick adlı bölümde ustanın Eyes Wide Shut, Full Metal Jacket, The Shining, Barry Lyndon, A Clockwork Orange, 2001: A Space Odyssey, Dr. Strangelove, Lolita, Spartacus, Paths of Glory, The Killing, Killer’s Kiss ve Fear and Desire filmleri gösterilecek ve biz bir kez daha Kubrick’in dehasına hayran kalacağız.