Bir Yıldız Kaydı Bir Aşk Sonsuz Oldu

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Kimsenin haber yapmaya cesaret edemediği olayları takip edip haberleştiren yürekli bir kadın gazeteci ile üniversiteli bir gencin tutkulu aşklarını anlatan bu kitap Gökhan Yılmaz’ın ilk romanı.

Hesapsız ve çıkarsız başlayan Nazan’la Efehan’ın aşk hikayesi, istenmeyen bir sonla karşı karşıya kalır… Bu sonla baş etmek, zorluklara göğüs germek nasıl mümkün olacaktır? Sürükleyici bir dille kaleme alınan Bir Yıldız Kaydı Bir Aşk Sonsuz Oldu, yazarın ilk romanı. Usta gazeteci Uğur Dündar'ın kitap hakkındaki yorumu ise şöyle:

“Bir Yıldız Kaydı Bir Aşk sonsuz Oldu gerek konusu, gerekse aşk ve hayal kırıklıklarına dayalı dramatik kurgusuyla ilginç bir roman. Eserde yer alan karakterlerden gazeteci Nazan Ulucan'ın, benim yarım asırlık meslek hayatımda yaşadıklarıma benzeyen sorunlarla karşılaşması, ilgimi daha da arttırdı. Değerli dostum Gökhan Yılmaz'ı, ilk denemesinde sergilediği bu şaşırtıcı başarı nedeniyle kutluyor ve romanın geniş kitlelerce okunmasını diliyorum.”

