Ülkü Yılmaz’ın “Biz Burada Değiliz” isimli sergisi 20 Aralık’ta Galeri Eksen’de açılıyor.

“Biz Burada Değiliz”, varlık ve varlığın mekanına dair temel bir soruyu kendine çıkış noktası olarak alıyor. “Ben nerede kendimim?”. Bu ‘basit’ ve bir tarafıyla da gündelik soru, doğrudan resim tarihi ve onunla bağlantılı olarak temsilin tarihiyle de ilgili.



Ülkü Yılmaz “Biz Burada Değiliz”de, sürrealistlerden izlenimcilere, Marina Abramović, Ana Mendieta, Cindy Sherman gibi performans sanatçılarından varoluşçu düşünürlere kadar geniş bir referans ağında hareket ederken, sürekli olarak varlığına bir köken, bedenine bir cinsiyet, ölümüne bir çare arayan insanın ‘dünya ağrısına’ dokunmaya çalışıyor.



Sergi , 20-30 Aralık tarihleri arasında Pazar günleri hariç Galeri Eksen’de görülebilir.



Galeri Eksen: Maçka Caddesi No:29 Nişantaşı

Tel: 0212 219 08 50

