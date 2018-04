Bodrum Bale Festivali başlıyor!

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Bodrum'un en gösterişli festivali 12. Uluslararası Bodrum Bale Festivali başlıyor. İşte merak edenler için festival programı...

12.Uluslararası Bodrum Bale Festivali, 19 Temmuz – 6 Ağustos 2014 tarihleri arasında, Türkiye’den ve dünyadan seçkin bale yapıtlarını, zerafetin dili olan bale ile Bodrum Kalesi’nin tarihi atmosferinde izleyicilerin beğenisine sunacak.



Ülkemizde opera ve bale sanatlarını toplumun tüm kesimlerinin yararına sunmak ilkesiyle faaliyetlerini sürdüren Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen ve Denizbank’ın ana sponsorluğunda Bodrum Belediyesi’nin desteği ile seyirciyle buluşturulan 12.Uluslararası Bodrum Bale Festivali, Türkiye’nin ilk bale festivali olarak, ülkemizin kültür sanat yaşantısında ayrıcalıklı bir noktada bulunuyor. 12. Uluslararası Bodrum Bale Festivali; tarih, kültür ve doğanın aynı potada eridiği turizm kenti Bodrum'da, dünyanın sayılı sualtı arkeoloji müzelerinden birine de ev sahipliği yapan tarihi Bodrum Kalesi’nde seyirciyle buluşuyor. Festival kapsamında Türkiye’den ve dünyadan bale sanatına ismini yazdırmış yıldız topluluklar izleyicilere gerçek bir sanat şöleni yaşatacak. Bu yıl sanatseverlere 6 bale prodüksiyonunun 9 seçkinmuhteşem temsili ile unutulmaz anlar yaşatacak Uluslararası Bodrum Bale Festivali’nin dünyaca ünlü yabancı konukları; İspanya’dan ünlü Flamenko ustaları Carlos Saura Flamenko Hoy Gösteri Topluluğu ile Moskova Akademik Klasik Bale Tiyatrosu olacak.



Festival’in kalbi Bodrum Kalesi’nde, sanatseverlerin yüreği bale pabuçlarında atacak

Festivalin açılışı 19 Temmuz 2014 Cumartesi gecesi, Türk edebiyatında çığır açan büyük yazar Reşat Nuri Güntekin’in ölümsüz eseri çalıkuşu ile olacak. Usta koreograf Merih Çimenciler’in aynı adla baleye uyarladığı “Çalıkuşu” balesi, ulusal çalgılarımızla icra edilen Türk Sanat Müziği eşliğinde Mersin Devlet Opera ve Balesi tarafından sahneleniyor. Eser 20 Temmuz 2014 Pazar gecesi de sanatseverler ile buluşacak.



Festivalin İspanya’dan gelen konukları, ünlü İspanyol sinema yönetmeni, senarist, aktör ve yapımcı Carlos Saura’nın adını taşıyan Carlos Saura Flamenko Hoy Gösteri Topluluğu, 23 Temmuz 2014 Çarşamba gecesi seyircinin karşısına çıkacaknda olacak. Carlos Saura’nın dansla yaşamı ustalıkla harmanladığı "Flamenko Üçlemesi" adını taşıyan çalışmasından kendisinin ilk canlı yönetmenliğini yaptığı dans performansı olan Flamenco Hoy, dâhi koreograflar Rafael Estevez ve Nani Paños’un güç ve enerji dolu parlak bir çalışması. Eserde, her biri kendi alanında tanınmış isimler ile sıra dışı dansçılar bir araya gelerek, festival izleyicisini bambaşka bir dünyaya taşıyacak. İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından sahneye konulan “Afife” 26 Temmuz 2014 Cumartesi gecesi sahne alacakıyor. Eser; 1919 yılında Müslüman Türk kadınlarının sahneye çıkmasının yasak olduğu bir dönemde, bütün olumsuzluklara karşın sahneye çıkan ilk Müslüman Türk kadını olan Afife Jale’nin hayatı üzerine kurulu olan bir modern bale prodüksiyonu. Kendisi acılarla dolu şekilde dünyadan göçmüş olmasıyla birlikte başardığı eylem, gGünümüze kadar yüzlerce belki binlerce kadını etkilemiş, Türkiye’nin ‘sahne’ tarihinde bir mihenk taşı olmuş Afife Hanım’ın öyküsü, Bodrum Bale Festivali sahnesinde olacak.



29-30 Temmuz 2014, Salı ve Çarşamba günleri iki temsille sanatseverler, ülkemizde konusunu peygamberler döneminden alan İslâm tarihi içerikli ilk bale olan “Kerbela” balesini izleme olanağı bulacaklar. İslâm tarihi için olduğu kadar, dünya dinler tarihi bakımından da önemli, yaşanmış bir trajedi olan Kerbela hadisesi, birebir aktarılan bir belgesel değil, aksine sanatsal bir kurgu tadında Mehmet Balkan tarafından sahneye konuluyor. Bestesi Can Atilla’ya ait eser, İzmir Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecekiyor. 2 Ağustos 2014 Pazar gecesi ise, Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek Tango’s adlı program festival izleyicisi ile buluşacak. Üç bölümden oluşan programda 5Tango’s, Bolero ve Entre Dos Aguas adlı koreografiler izlenebilecek. 5Tango’s adlı bölümün koreografı Hans Van Manen tangonun, tıpkı vals gibi yenilikçi şekilde yorumlanabileceğini, klişe kavramlardan kurtarılabileceğini, Astor Piazzolla'nın bastırılamaz beş tınısından ilham alarak bizlere gösteriyor. Koreograf Uğur Seyrek tarafından sahneye koyulan ikinci eser olan Bolero, hayata dair her şeyin olduğu dünyanın bir yansımasıdır. Koreografide; varoluş, kararlılık, gurur, ilgi, aşk, rekabet, çatışma, uyum, meydan okuma, kırgınlık ve ısrar gibi insana dair tüm olgular sahneye taşınıyor. Son performans, “iki suyun arasında” anlamına gelen ve iki nehrin birleşerek girdap oluşturduğu yerin, dansçıların salınma, dönme ve kaldırma hareketleriyle yansıtıldığı Entre Dos Aguas. Koreograf Robert North’un, orijinal Flamenko dansından çıkarılan duruşlarla ve adımlarla kendi hareket stilini oluşturduğu koreografisinde, Simon Rogers ve Paco de Lucia'nın müziklerini birleştirmiş, eserin dekor ve kostüm tasarımlarını da kendisi yapmıştır.



Festivalin kapanışındaki son iki temsilin sahibi Moskova Akademik Klasik Bale Tiyatrosu olacak. Natalia Kasatkina ve Vladimir Vasilyov’un kurucusu olduğu, Rusya'nın 3 önemli bale topluluğundan biri olan yabancı konuk topluluk, Alexandre Dumas’nın ölümsüz romanı Kamelyalı Kadın’ı büyük Rus ekolüyle bale sahnesine aktaracakıyor. Bale-melodram olarak sahneye konulacakan eser, 5 Ağustos 2014 Salı ve 6 Ağustos 2014 Çarşamba ’de, Salı ve Çarşamba geceleri izleyici ile buluşacak. “Yıldızlar Topluluğu” olarak tanınan Moskova Akademik Klasik Bale Tiyatrosu, geleneksel ve modern öğeleri kaynaştıran kendine özgü bale stili ile 1984 senesinde Moskova Devlet Akademik Klasik Bale Tiyatrosu unvanına da layık görüldü



Festival Programı



19-20 Temmuz 2014, Cumartesi, Pazar ÇALIKUŞU M.Çimenciler M.Çimenciler

Mersin Devlet Opera ve Balesi



23 Temmuz 2014, Çarşamba FLAMENCO HOY by CARLOS SAURA

Carlos Saura Gösteri Topluluğu / İspanya



26 Temmuz 2014, Cumartesi AFİFE T.Erdener/B.Murphy T.Erdener/B.Murphy

İstanbul Devlet Opera ve Balesi



29- 30 Temmuz 2014, Salı, Çarşamba KERBELÂ C.Atilla

İzmir Devlet Opera ve Balesi



2 Ağustos 2014, Cumartesi TANGO’S

Ankara Devlet Opera ve Balesi



5 - 6 Ağustos 2014, Salı, Çarşamba KAMELYALI KADIN G. Verdi/P.Salnikov

Moskova Akademik Klasik Bale Tiyatrosu