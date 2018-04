Multi Grammy Ödüllü Sanatçı konser dvd'si çıkarttı!





"Bare Bones Tour" kapsamında "Sydney Opera House" binasında gerçekleştirdiği muhteşem konserin her anı bu dvd ile sevenleriyle buluşuyor. 2 DVD ve özel Live CD'den oluşan bu albümde sanatçının en sevilen şarkılarından bazıları "Summer of '69", "(Everything I Do) I Do it for You", "Heaven" ve "Have You Ever Really Loved a Women" gibi unutulmaz hitler yer alıyor. Memleketi olan Kanada'da ve Amerika'da iyi niyet elçisi, örnek sanatçı gibi birçok ödüle layık görülen, albümleri bugüne kadar dünya çapında 65 milyondan fazla satan, tüm dünya genelinde birçok konser veren, Holywood'un ünlü "yıldızlar sokağı"nda bir yıldızı bulunan, Oscar ve Golden Globe gibi adaylıkları ve ödülleri bulunan, daha saymakla bitmeyecek başarılara imza atmış 54 yaşındaki sanatçı, yine muhteşem bir albüm ile arşivlerdeki yerini alıyor.