Bu Gazeteciler

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Siyaset ve edebiyatın içinden geçen bir yazarın tanıklıkları...

Refik Halid Karay - İnkilap

Meşrutiyet’in ilanına rastlayan 23 Temmuz’dan sonra gelen ilk günün yani 24 Temmuz’un Gazeteciler Bayramı olarak kabulünde önemli bir role sahip olan Refik Halid Karay, "Bizde gerçekten demokrasi, matbuat hürriyetine ilişmeden iktidarda durabilecek bir hükümete kavuştuğumuz gün tahakkuk etmiş olacak” diyordu. Tan, Akşam, Yeni İstanbul ve Aydede’de yayımlanan yazıların bir araya getirildiği bu kitapta siyasetin ve edebiyatın içinden geçen bir yazarın tanıklıklarını okuyacaksınız.