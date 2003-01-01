"Çak bir selam"

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Ayşe Hatun Önal sessizliğini bozdu

2003 yılında müzik dünyasına adım atan, 2008 yılında da Sony Music etiketiyle yayımladığı "Sustuysam" albümüyle adından söz ettiren Ayşe Hatun Önal, altı yıllık sessizliğini bozdu.

Ayşe Hatun Önal,Sony Music etiketiyle yayımlanan yeni single’ı “Çak Bir Selam” ile yeniden müzikseverlerle buluştu. Sözü ve müziği, Alper Narman ve Onur Özdemir’e ait olan şarkı; Ozan Bayraşa’nın hazırladığı “Original Mix”, Gürsel Çelik’in hazırladığı “Gurcell Style Mix” ve Mithat Can Özer’in hazırladığı “Club Mix” versiyonlarıyla dinleyiciye ulaşacak.