Cehennem

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Dan Brown’ın 15 milyondan fazla satan son romanı...

Dan Brown - Altın Kitaplar

‘Cehennem’, resimli özel baskısıyla satışta. Kitapta Harvard Üniversitesi Simgebilim Profesörü Robert Langdon başından vurulmuş bir halde hastane odasında gözlerini açıyor. Ne buraya nasıl geldiğini ne de nasıl vurulduğunu hatırlıyor. Bir süre sonra evinden binlerce kilometre uzakta, Floransa’da olduğunu anlıyor. Langdon’ın Floransa’da başlayıp İstanbul’da son bulan macerasının izini sürmek bu özel baskıyla kesinlikle daha keyifli.