Çılgın Dahiler

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Sıra dışı bir çalışma!

ÇILGIN DAHİLER/Laurent Lemire/Kırmızıkedi

Hesaplarına daldığı için fark edemediği bir düşman askeri tarafından öldürülen Arşimet, kilisenin çizdiği yoldan uzaklaştığı için hayatını hapishanede geçiren Roger Bacon, bir dönem kendisini Antarktika’nın imparatoru sanan Nobel ödüllü John Nash, elektrik ve manyetizma alanındaki fikirleri ölümünden sonra da dünyamızı aydınlatmaya devam eden obsesif kompülsif Nikola Tesla… Bu kitap, Arşimet’ten günümüze bilim tarihi boyunca çılgınlıklarıyla nam salan dahilerin dünyamızı değiştirirken akıl ve ruh sağlıklarında ödedikleri bedeller üzerine sıra dışı bir çalışma.