Çinli yazarlara sebepsiz ev hapsi şoku!

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Tibetli aktivist yazar Tsering Woeser ile kocası Wang Lixiong, ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin ülkeyi ziyareti öncesinde Çin'de ev hapsine çarptırıldı.

Taraf'ın Reuters Haber Ajansı'na dayandırdığı haberine göre; eserlerinde Çin’i Tibet’te Budist kültürünü sistematik olarak bastırmak, Dalai Lama’ ya sadık rahiplere eziyet etmekle suçlayan ve Tibet’in özgür olması gerektiğini sıklıkla dile getiren Tsering Woeser, daha önce de Çin yönetimi tarafından hapis cezasına çarptırılmış, hakkında yurtdışı yasağı kararı verilmişti. Woeser, güvenlik güçlerinin Salı günü evlerine geldiğini ve herhangi bir gerekçe göstermeksizin evden çıkmalarının yasaklandığını belirtti. Yazarların kararın gerekçesini öğrenmekte ısrar etmesi üzerine yetkililer “Bu bir sır” cevabını vermiş. Woeser, yasağın John Kerry’nin de katılması beklenen yemek daveti nedeniyle olduğunu söylüyor.



PASAPORT ALMASI ENGELLENMİŞTİ

Tsering Woeser, geçen yıl ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından verilen Uluslararası Cesur Kadınlar Ödülü’ne değer görülmüştü. Ödülü almak üzere ABD’ye gitmek isteyen Woeser’e yurtdışı yasağı verilmişti. Woeser’in pasaport alması da yasaklanmıştı. Washington’da düzenlenen törende, Kerry “Her ne kadar Çin hükümeti Tibet’ten bilgi akışını perdelemek adına elinden geleni yapsa da, Woeser halkın sesini bizlere duyuran bir isim olarak öne çıkmıştır” diyerek yazarın insan hakları konusundaki tavrını övmüştü. Woeser, kocasıyla Pekin dışına yaptıkları bir seyahatten dönerken ABD’li yetkililerden telefon aldığını ve üstdüzey bir yemeğe davet edildiğini söyledi.



BİR TEŞEKKÜR ETSEYDİM

John Kerry’nin ödül sonrasında kendine mektup yazdığını söyleyen Woeser, Facebook sayfasına da “Onu bu sefer görseydim, mektubu için şahsen teşekkür edecektim. Ne yazık ki, ev hapsindeyim” yazdı. Çinli yetkililer durum hakkında yorum yapmaktan kaçınırken, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Jen Psaki Washington’da basın mensuplarına verdiği olağan brifingde “Ne olduğunu ve sebeplerini anlamaya çalışıyoruz” dedi.Woeser, iki polisin apartman binasındaki asansörün önünde, diğer polislerin de giriş katında nöbet tuttuğunu söylüyor.