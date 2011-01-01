Çıplak ayaklı divadan sürpriz albüm!

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2011'de hayata veda eden Cesaria Evora'nın hiç yayımlanmamış 13 şarkısı Mae Carinhosa (Anne Şevkati) adıyla bir albümde toplandı

Çıplak ayaklı diva Cesaria Evora’nın ölümünden üç yıl sonra yeni bir albümü çıktı. 2011 yılında hayata veda eden Cape Verde’li şarkıcı, kendine has sesi, yumaşak ve duygu yüklü arkılarıyla geç başlayan bir kariyerin zirveye taşıdığı müzisyenlerden olmuştu. Şarkılarını Karayip kumsallarında gezinir gibi yalınayak söyleyen Cesaria Evora’yı 1997 tarihli Cabo Verde albümü meşhur etmişti. Zorluklarla geçen yaşamının son yıllarını dünyayı gezip konseler vererek geçiren Cesaria Evora Türkiye ’ye de gelmişti. Ölümünden üç yıl sonra çıkan Mae Carinhosa (Anne Şevkati) adlı albümünde daha önce yayınlanmamış 13 yeni şarkısı var. Bu şarkılar, daha önceki albümler için girdiği stüdyolarda kaydedilmiş. Ya yarım kalmış, ya albüme uygun görülmemiş ya da Cesaria öyle istemiş. Ama hiç dinleyicilerin huzuruna çıkmamış şarkılar. Mae Carinhosa bu müthiş şarkıcıyı özleyenler için bir teselli niyetine EMI tarafından müzik markete çıkartıldı.